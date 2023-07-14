Метеорит покинул Землю тысячи лет назад и снова вернулся: новая теория (фото)

Французские ученые считают, что один из метеоритов на самом деле имеет земное происхождение, но он все же побывал в космос, после чего прилетел обратно.

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Жером Гаттаксек и его коллеги из Французского национального центра научных исследований провели новый анализ метеорита, который нашли в Сахаре на территории Марокко еще 5 лет назад. Ученые считают, что метеорит с названием "Северо-Западная Африка (NWA) 13188" на самом деле "родился" на Земле, полетел в космос и через несколько десятков тысяч лет вернулся обратно. Если эта теория подтвердится, то это будет первый подобный известный случай в истории, пишет ScienceAlert.

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Обнаруженный в Африке метеорит, весом в 646 грамм, имеет достаточно необычный состав, поэтому ученые предположили, что он мог появиться на Земле, а не прибыть изначально из космоса. То есть, согласно новой теории данный космический камень совсем не космический, то есть космический, но совсем чуть-чуть. Потому как в космосе он все же побывал в течение нескольких десятков тысяч лет.

Ученые провели новый анализ метеорита "Северо-Западная Африка (NWA) 13188" и выяснили, что количество некоторых изотопов гелия, бериллия и неона в его составе меньше, чем в других метеоритах, но намного больше, чем в земных породах.

Поэтому ученые считают, что этот метеорит подвергся влиянию космического излучения лишь в течении относительно короткого периода времени по космическим меркам и это может быть всего несколько десятков тысяч лет. Учитывая разные другие данные анализа этого метеорита, ученые пришли к выводу, что на самом деле когда в далеком прошлом этот камень улетел с Земли, а затем вернулся назад.

Французские ученые считают, что один из метеоритов на самом деле имеет земное происхождение, но он все же побывал в космос, после чего прилетел обратно Фото: ScienceAlert

Ученые пока точно не определили возраст метеорита, а потому сложно сказать, когда состоялось такое путешествие. Сейчас ученые пытаются выяснить сколько лет этому камню с помощью анализа концентрации изотопа аргона.

Но как этот камень смог преодолеть гравитацию Земли? На этот счет у авторов пока что не опубликованного исследования, есть две теории.

Первая состоит в том, что этот, на самом деле земной камень, могло отправить в космос мощное извержение вулкана. Но самые высокие вулканические выбросы достигаю высоты максимум в 40 км. Поэтому такое развитие событий маловероятно.

Вторая теория состоит в том, что камень улетел с Земли в космос в результате удара астероида или крупного метеорита. Некоторые ученые считают, что подобные ударные события могли спровоцировать выброс земной горной породы в космос. И этому даже есть подтверждение. В 1971 году астронавты NASA нашли на Луне земной камень возрастом в 4 млрд лет. Считается, что в то время Луна находилась очень близко к нашей планете, а потому удар астероида по Земле мог действительно выбросить этот камень в космос.

В то же время в научном сообществе требуют больше доказательств теории о необычном космическом путешествии метеорита "Северо-Западная Африка (NWA) 13188".

Кстати, в пустыне Сахара, на Севере Африки, как считают ученые, находится больше всего метеоритов после Антарктиды. Некоторые ученые предполагают, что здесь можно обнаружить примерно 800 тысяч космических камней. Но эти камни скорее всего точно прибыли из космоса и никогда до этого не были на Земле.

Фокус уже писал о том, что осколок метеорита пробил крышу дома и попал прямо в женщину. Соседи пострадавшей женщины сообщили, что видели "яркий красноватый свет", пересекающий небо "как римская свеча, за которой тянется дым". Другие говорили, что видели "огненный шар, похожий на гигантскую дугу".