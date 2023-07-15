Вскрытие огромного мертвого кита остановили из-за возможного взрыва трупа: как это может быть (фото)

Эксперты отказались проводить вскрытие 19-метрового кита, когда услышали булькающие звуки внутри мертвого тела.

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Недавно на берег в графстве Керри, Ирландия, выбросило мертвого 19-метрового финвала (их еще называют сельдяными китами). Но прибывшие на место эксперты из организации по защите китообразных под названием Ирландская группа китов и дельфинов отказались вскрывать труп для выяснения причин смерти из опасений, что мертвый кит взорвется. Оказывается, это не такое уже и необычное явление, пишет Live Science.

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Причину смерти метрового финвала, которого выбросила на берег в Ирландии установить не удалось. Но когда защитники дикой природы прибыли на место происшествия, то они выяснили, что, судя по степени разложения, этот кит мертв уже около трех недель.

Эксперты отказались проводить вскрытие 19-метрового кита, когда услышали булькающие звуки внутри мертвого тела Фото: Live Science

Причину смерти выяснить не удалось потому, что эксперты, которые занимаются защитой китообразных, не смогли провести вскрытие трупа. То есть они отказались проводить вскрытие из опасений, что мертвый кит взорвется. Дело в том, что они услышали в кишечнике финвала булькающие звуки, которые указывали на то, что может случится, если разрезать труп. Хотя исследователи и предприняли попытку взять образцы с мертвого финвала булькающие звуки усилились, и эта работа была прекращена.

По словам ученых, мертвые киты действительно могут взрываться. Когда эти животные умирают, то их кишечник наполняется метаном. Поэтому часто трупы китов надуваются как воздушный шар. При этом в основном такие трупы плавают на поверхности океанов, но иногда их выбрасывает на берег. Если в трупе кита находится очень много метана, то во время вскрытия тела этот газ смешивается с кислородом, что может вызвать мощный взрыв. Хотя это случается редко.

Причину смерти выяснить не удалось потому, что эксперты, которые занимаются защитой китообразных, не смогли провести вскрытие трупа Фото: Live Science

На берега Ирландии в обычно попадают от одного до двух мертвых финвалов, говорят эксперты. А во всем мире их насчитывается около 100 тысяч особей и считается, что они могут оказаться под угрозой исчезновения из-за изменения климата и загрязнения океанов пластиком.

Известен случай, когда ученые на Фарерских островах 10 лет назад проводили вскрытие метрового кашалота, которого выбросила на берег. Исследователи еле успели спастись, когда труп взорвался. А 4 года назад подобный взрыв ученые наблюдали у берегов Калифорнии, где самопроизвольно взорвался труп усатого кита на поверхности океана.

Так происходит взрыв трупа кита

По словам ученых, иногда трупы китов взрывают специально, чтобы не медленно не разлагались на берегу, ведь при этом выделяется очень неприятный и едкий запах. Одним из самых известных случаев является взрыв трупа кашалота в штате Орегон, США, в 1970 году. Тогда ученые для уничтожения трупа 14-метрового кита использовали 500 кг динамита.

Одним из самых известных случаев является взрыв трупа кашалота в штате Орегон, США, в 1970 году Фото: Live Science

Фокус уже писал о том, что Исландия приостановила сезон китобойного промысла из-за жестокости. Решение может стать последним гвоздем в крышке гроба противоречивой китобойной индустрии страны.