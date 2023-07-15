Влюбить с первого взгляда. Какие качества влияют на успешность первого свидания

Как выяснилось, наши представления об успешном поведении на первом свидании могут отличаться от реальности, согласно результатам нового трехэтапного исследования.

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Группа исследователей задалась целью разгадать секрет успешного первого свидания. Они провели поэтапное исследование, направленное на выяснение поведения, которое повышает шансы на второе свидание с потенциальным партнером, пишет PsyPost.

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В первом этапе приняли участие 100 человек, которые перечислили пять моделей поведения, которые, по их мнению, помогут добиться повторного свидания. Интересно, что ответы представителей обоих полов оказались схожими. Мужчины считали, что ключевыми являются глубокая беседа, оплата счета, чувство юмора и поддержание зрительного контакта, а женщины склонялись к юмору, задаванию вопросов, вежливости, уважению и хорошей манере одеваться, включая нанесение макияжа.

Ученые были поражены совпадением ответов. Оказалось, что и мужчины, и женщины согласны с важностью определенных моделей поведения, таких как "оплата счета" или "придерживание двери", для обеспечения успешности мероприятия.

На следующем этапе была проведена проверка эффективности моделей поведения, перечисленных в первой части. Исследователи попросили другую группу, на этот раз состоящую из 131 человека, оценить эти модели поведения с точки зрения их успешности. Интересно, что они обнаружили расхождение в восприятии этих моделей у разных полов. Мужчины положительно оценивали женщин, проявляющих интерес и участвующих в физическом и флиртующем поведении, в то время как женщины отдавали предпочтение мужчинам, проявляющим доброту и соответствующее социальное поведение.

"Мужчины предпочитают женщин, которые проявляют интерес и участие, а женщины ценят джентльменов, которые демонстрируют уважение и заботу на первом свидании. Такое поведение соответствует брачным предпочтениям и стратегиям каждого пола", — пояснили авторы.

В заключительной части исследования в качестве тестовой площадки использовалось реалити-шоу Netflix "Вокруг свиданий", чтобы проверить, насколько успешные модели поведения, выявленные в предыдущих этапах, реально влияют на назначение второго свидания. В этом шоу один человек ходит на пять отдельных свиданий, а в конце выбирает одного человека для второго свидания.

Изучив 12 эпизодов шоу, исследователи не обнаружили какого-либо значимого влияния так называемых "успешных" моделей поведения на получение второго свидания. Так в чем же причина такого расхождения? Похоже, что реалити-шоу не совсем точно имитируют реальную действительность. Такие шоу, как "Вокруг свиданий", обычно редактируются для максимальной зрелищности и могут не отражать реальную динамику свиданий. Кроме того, возможно, существует разрыв между тем, что, по мнению людей, работает на первых свиданиях, и тем, что происходит на самом деле.

Один из авторов подчеркнул, что к полученным результатам следует относиться с долей скептицизма, поскольку они носят в значительной степени гипотетический характер. В будущем можно будет провести более глубокие исследования, применяя перечисленные модели поведения на реальных свиданиях и изучая, как индивидуальные черты характера могут влиять на их успешность.

Авторы надеются, что дальнейшие исследования в этой области могут оказать неоценимую помощь, конкретизируя бесконечное количество факторов, играющих роль в успешности свиданий, которые еще предстоит разгадать.

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