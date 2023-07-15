Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере: ученые обнаружили нечто неожиданное

Физики обнаружили необычную комбинацию частиц, которую раньше никогда не видели.

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Ученые с помощью Большого адронного коллайдера (БАК) продолжают обнаруживать все новые и новые частицы, которых раньше никогда не видели. В ходе экспериментов физики обнаружили первый пентакварк, который содержит странный кварк. Результаты нового открытия вскоре будут опубликованы в издании Physical Review Letters, пишет ScienceAlert.

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Если вы ничего не знаете о кварках, то это элементарные частицы, которые являются фундаментальной основой всей материи. Сейчас известно о том, что существует 6 видов кварков: странный кварк, красивый кварк, истинный кварк, нижний кварк, верхний кварк и очарованный кварк. Да, это все научные названия. Кстати виды кварков называются ароматами.

Сейчас известно о том, что протоны и нейтроны, то есть компоненты ядра атома, состоят из трех кварков.

Примерно 50 лет впервые физики заявили о том, что могут существовать группа частиц, называемая пентакварки, которые состоят из связанных вместе четырех кварков и одного антикварка. 8 лет назад эксперименты на БАК впервые подтвердили, что пентакварки действительно существуют.

4 года назад эксперименты на БАК позволили выяснить из чего состоит основная структура пентакварков. Снова были подтверждены существующие теории о том, что пентакварки состоят из мезона, то есть пары кварк-антикварк и бариона, то есть набора из трех кварков.

Теперь же физики обнаружили новую структуру пентакварка. Оказалось, что он содержит один очарованный кварк, верхний кварк, нижний кварк и странный кварк, а также очарованный антикварк, то очарованный кварк с противоположным зарядом.

Физики обнаружили новую структуру пентакварка Фото: ScienceAlert

По словам авторов открытия, для того, чтобы обнаружить эти новые частицы, потребовались очень сложные вычисления и много столкновений частиц в БАК. Но ученые смогли найти новые закономерности, что и привело их к этому результату.

Физики использовали БАК для открытия десятков подобных экзотических частиц, которые получили свое название из-за того, что они выходят за рамки двухкварковых и трехкварковых структур.

Сейчас ученые хотят выйти за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц, чтобы объяснить некоторые из ее аномалий, которые все еще существуют. Например, эта модель не учитывает темную материю, а это говорит о том, что существуют явления, которые еще предстоит обнаружить.

Фокус уже писал о том, что сейчас ученые пытаются выяснить, куда исчезла антиматерия во Вселенной. Новый эксперимент на БАК может помочь найти ответ на этот вопрос.

Также Фокус писал о еще одном важном эксперименте на БАК, когда ученые впервые наблюдали распад на две части знаменитого бозона Хиггса.

Напоминаем, что Фокус писал о загадочном близнеце черной дыры, который называется белая дыра. Одни ученые считают, что она существует, другие же говорят, что нет. Но на самом деле, это очень интересный теоретически существующий объект во Вселенной.