Избежать деменции в старости. Кроссворды, компьютеры и творчество укрепляют здоровье мозга

Регулярные занятия определенными активностями могут стать серьезным подспорьем в борьбе с деменцией в пожилом возрасте, согласно новому исследованию.

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Поскольку еще в 2020 г. число случаев деменции в мире превысило 55 млн и оно продолжает неумолимо расти, все большее внимание уделяется стратегиям, направленным на предотвращение или отсрочку развития этого заболевания. В то время как поиски эффективных методов лечения и потенциальных лекарств продолжаются, выяснилось, что некоторые повседневные действия могут существенно помочь в сохранении здоровья мозга, пишет New Atlas.

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В недавнем исследовании, проведенном в Университете Монаша, Австралия, была поставлена задача точно определить, какие повседневные действия могут наиболее эффективно снизить риск развития деменции у пожилых людей. Группа специалистов под руководством Джоанны Райан проанализировала широкий спектр видов деятельности по обогащению образа жизни, распространенных среди пожилых людей, чтобы выяснить, какие из них связаны с уменьшением вероятности развития деменции.

В исследовании приняли участие более 10 000 австралийцев в возрасте 70 лет и старше, проживающих в обществе и не имеющих серьезных когнитивных нарушений. Участников опросили на предмет их участия в различных видах деятельности. В их число входили занятия по обучению различным навыкам, пользование компьютером, ведение дневника, умственные упражнения, такие как викторины и кроссворды, творческие увлечения, например, рисование, чтение, общественная деятельность, походы в библиотеки и музеи.

Затем группа исследователей изучила, как участие в этих видах деятельности связано с риском развития деменции, с поправкой на такие факторы, как возраст, раса, социально-экономический статус и имеющиеся медицинские заболевания.

Среди наиболее распространенных видов деятельности участники исследования назвали просмотр телевизора, чтение, прослушивание музыки или радио. Более половины участников сообщили, что часто пользуются компьютером, а значительное большинство (75,8%) заявили, что никогда не занимались такими видами деятельности, как рисование или живопись.

Ученые отметили, что частое участие в мероприятиях по повышению грамотности взрослых, таких как посещение образовательных курсов, пользование компьютером и письмо, на 11% снижает риск развития деменции. Занятия, направленные на развитие умственных способностей, такие как игры, разгадывание кроссвордов и головоломок, снижают риск развития деменции на 9%, а творческие увлечения и чтение — на 7%.

По мнению специалистов, эти виды деятельности предполагают активное участие, логическое мышление и социальное взаимодействие — все это способствует умственной стимуляции, которая может повысить устойчивость мозга к таким заболеваниям, как деменция.

Удивительно, но исследование не выявило связи между частотой социальной активности и снижением риска развития деменции. Однако авторы подчеркивают, что люди не должны прекращать поиск социальных связей, если это им нравится.

Полученные результаты подчеркивают, что для здоровья мозга важно сохранять активность и активность ума. Выбирая стимулирующие занятия, вы можете сделать активный шаг к снижению риска развития деменции.

В будущем, это и подобные ему исследования могут также послужить практическим руководством для пожилых людей и тех, кто за ними ухаживает, и помочь им разработать целенаправленные подходы к профилактике деменции. Так что доставая кроссворд или начиная вязать – вы, возможно, делаете вклад в будущее вашего здорового мозга.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.