Первый в истории: в Британии найден золотой торк бронзового века (фото)

Вблизи берегов реки Стур в Эссексе, Великобритания, кладоискатель наткнулся на драгоценный артефакт древности. Он обнаружил золотой торк, имеющий историческое значение, который датируется 1300 годами до н. э.

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После исследования эксперты признали торк сокровищем, предоставив ему честь быть первым в истории торком, зарегистрированным как сокровище, происходящее из региона Эссекс. Торки, витиеватые шейные кольца, были символическими украшениями, указывающими на привилегированный класс, к которому принадлежали их владельцы. В этом случае торк происходит из эпохи средней бронзы, что позволяет точно датировать его создание примерно 1300 годом до нашей эры, пишет Arkeonews.

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О находке сообщено в Схему перевозок древностей (Portable Antiquities Scheme). В сотрудничестве с Британским музеем ученые исследовали украшение, обнаружив, что его состав состоит из 75% золота, дополненного 18% серебра и следами меди.

Эта находка — лишь одна из нескольких сокровищ бронзового века, найденных в этой местности. Неизвестно, эти предметы случайно утеряны, или намеренно спрятаны под землей прошлыми владельцами.

Учитывая редкость золотых изделий бронзового века, обнаруженных в графстве Эссекс, эта находка привлекла значительное внимание и восхищение как историков, так и энтузиастов.

Колчестерский музей выражает сильное желание разместить этот артефакт у себя, обеспечив его сохранность для последующих поколений.

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