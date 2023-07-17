Пузырь в 1000 световых лет. Уникальная структура обнаружена в очень далекой галактике (фото)

Новые наблюдения позволили найти важные с точки зрения астрономии места в галактике на расстоянии в 13,2 млрд световых лет от Земли.

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Японские ученые представили результаты наблюдений за очень далеким космосом в издании The Astrophysical Journal. Астрономы использовали радиотелескоп ALMA, чтобы обнаружить места образования новых звезд и места их гибели в галактике MACS0416_Y1, расположенной в 13,2 млрд световых лет от Земли. Подобные структуры впервые обнаружены в таком очень далеком космосе, пишет Phys.

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Во время предыдущих наблюдений за очень далекой галактикой MACS0416_Y1, которая появилась через 600 млн лет после Большого взрыва, позволили найти радиоволны, излучаемые молекулами кислорода и пылью. Это две важные составляющие межзвездных туманностей.

Подобные наблюдения за распределением пыли и кислорода могут дать представление о том, как рождаются и умирают звезды в туманностях. Но астрономам не удалось увидеть структуру туманностей.

Теперь же японские ученые использовали новые технологии на радиотелескопе ALMA и все-таки добились успеха. По результатам 28 часов наблюдений были сделаны очень важные выводы. В частности, результаты нового исследования показали, что области откуда приходят радиоволны от пыли и области откуда приходят радиоволны от кислорода причудливым образом переплетаются, но сами области находятся отдельно. Таким образом это указывает на то, что здесь происходит процесс ионизации окружающего газа недавно созданными звездами внутри туманностей.

(Слева) Пыль показана красным, кислород показан зеленым, а звездный свет, полученный космическим телескопом Хаббл, показан синим цветом. (Справа) Выбросы пыли показаны отдельно. В центральной области видна вертикально вытянутая эллиптическая полость Фото: ALMA

Также японские ученые обнаружили огромную полость шириной в примерно 1000 световых лет в тех участках космоса, где больше пыли. По словам авторов исследования, когда одновременно появляется очень много огромных звезд, которые не живут очень долго, то они одна за другой взрываются сверхновыми. Такие взрывы создают в туманностях огромные "пузыри" и найденная учеными полость может быть как раз такой структурой.

Красткое описание новому исследованию дал один из авторов научной работы, Такуя Хашимото из Университета Цукуба, Япония. По его словам, наблюдение за такими двумя регионами космоса в очень далекой галактике можно сравнить с наблюдением за светом двух светлячков, которые находятся на расстоянии в 3 см друг от друга. Но при этом оба светлячка находятся на вершине горы Фудзияма, а наблюдатели за ними – в Токио. Для понимания масштаба, знаменитая гора находится в 90 км от столицы Японии.

Измерения движения газа в туманностях указывают на среду, в которой многие звезды могут создавать массивные звездные скопления. Поэтому ученые хотят провести новые наблюдения за этой одной из самых далеких галактик уже с помощью телескопа Уэбб, чтобы изучить эти скопления.

Фокус уже писал, что с помощью телескопа Уэбб ученые смогли найти впервые в истории, теоретически предсказанные так называемые темные звезды. Если их открытие подтвердится, то это даст возможность раскрыть тайны темной материи.