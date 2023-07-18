Эффект фитиля. Действительно ли люди могут самовоспламеняться: что говорят ученые

Историческое отсутствие надежного научного объяснения создало среду для необоснованных теорий, однако существует ли оно на самом деле и как это в целом происходит.

Related video

Странное явление, известное как "самовозгорание человека" было описано в романе Чарльза Диккенса "Холодный дом" еще в 1853 году. Однако эта концепция принадлежит не только воображению автора или даже викторианской литературе. Фактически лишь за последние четыре сотни лет было несколько сотен сообщений о том, что люди якобы импровизированно загорались, пишет IFLScience.

Сегодня это удивительное явление официально называется "самовозгорание человека" (SHC). Ученые отмечают, что подобные случаи становятся источником любопытства и различных теорий, в особенности потому, что отсутствуют всякие убедительные научные доказательства того, что происходит на самом деле.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что такое самовозгорание

"Самовозгоранием" считается явление, когда объект загорается без внешнего источника воспламенения — фактически пламя инициируется химическими реакциями внутри объекта. Предполагаемые случаи самовозгорания человека, как правило, имеют несколько общих черт. Например:

уничтожение тела, при этом окружение остается нетронутым;

жирное покрытие на стенах;

в большинстве случаев горение затрагивает только туловище, конечности остаются нетронутыми;

отсутствие очевидного источника тепла.

По словам исследователей, в основном жертвы SHC имеют весьма схожий профиль:

пожилые;

с избыточным весом;

социально изолированные;

женщины;

употребляют большое количество алкоголя.

Впрочем, стоит отметить, что случаи самовозгорания человека никогда не были надежно засвидетельствованы, а потому они все еще окутаны тайной. Несмотря на скептицизм в отношении существования SHC, он по-прежнему принимается в судебно-медицинских учреждениях и порой указывается в качестве причины смерти.

История самовозгорания у людей

Первые упоминания восходят к 17-му веку, большое количество подобных случаев были задокументированы в 19 веке, и лишь немногие — за последние 100 лет. Так, первый известный случай был описан в 1641 году датским врачом и математиком, который описал безвременную смерть итальянского рыцаря в конце 15 века. В документах говорится, что однажды ночью рыцарь таинственным образом выпил вино, а затем вспыхнул пламенем.

Далее были написаны еще несколько отчетов и все они были связаны с алкоголем, что привело к викторианской теории о том, что SHC является возмездием за чрезмерное употребление алкоголя. В 1851 году один из основных основоположников органической химии Юстус фон Либах провел серию экспериментов и обнаружил, что анатомические образцы, хранящиеся в 70% этаноле не горят, как и крысы, которым вводили этанол. Таким образом викторианская гипотеза была опровергнута.

В одной статье 2012 года выдвинули предположение о том, что в самовозгорании человека, если убрать из уравнения алкоголь, виноваты все, в том числе:

кишечные газы;

биоэлектричество;

сверхактивные митохондрии;

полтергейст.

Впрочем, ни одна из этих теорий не имеет веского научного объяснения.

Современное объяснение самовозгорания человека

Если алкоголь и призраки не причем, тогда, что могло бы объяснить этот феномен? По словам профессора патологии Университета Аделаиды Роджера Байярда, одним из наиболее вероятным объяснением является "эффект фитиля".

Простыми словами, риску SHC наиболее подвержены алкоголики-затворники с избыточным весом, закутанные в одеяла, которые могут пролить часть спиртного на себя, а затем уронить сигарету — в результате это приводит к медленному горению.

По сути, эффект фитиля требует внешнего источника воспламенения, что заставляет жировые отложения плавиться. Когда кожа разрывается, жир впитывается одеждой жертвы, а далее она действует как фитиль свечи — горит в течение длительного времени при относительно низкой температуре.

По словам профессора Байарда, было показано, как тканевый фитиль в расплавленном человеческом жире способен продолжать гореть при температуре до 24 °C. В результате, ученые предлагают именно это объяснение ограничения пожара и сохранение прилегающих частей тела и одежды.

Таким образом, эффект фитиля является наиболее научным объяснением "самовозгорания человека", однако важно понимать, что оно предполагает наличие внешнего источника воспламенения. Простыми словами, само по себе "самовоспламенение человека" является мифом, та как люди не сгорают спонтанно. По словам профессора Байарда, это означает, что у этого столь странного явления в действительности есть весьма приземленное объяснение. Именно поэтому ученый настаивает, что в данном случае нет смысла приплетать что-либо сверхъестественное, так как реальность является куда более прозаичной.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 5 научных объяснений паранормальной активности.