Расчертили целое плато. Ученые до сих пор не понимают предназначение Линий Саджамы (фото)

На плато Альтиплано, на западе Боливии, находится огромная сеть геоглифов, известных как Линии Саджамы, простирающаяся примерно на 22 525 квадратных километров. Созданные за 3 000 лет коренными жителями, вблизи вулкана Саджама, они очаровывают и сегодня.

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С высоты птичьего полета Линии Саджами демонстрируют удивительный узор: каждая отдельная линия имеет ширину от 1 до 3 м и плавно переплетается с другими, образуя замысловатую паутину. Самая длинная из них, протяженностью около 20 км, прорезает плато с точностью ремесленника, пишет Ancient Origins.

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Эти линии демонстрируют изобретательность создателей, которым не хватало помощи современных инструментов и технологий. Расчистка растительности и обнажение светлого основания, создало разительный контраст, который придал геоглифам их выразительный вид.

Эксперты считают, что Линии Саджами создали тысячи лет назад Фото: Léo Guellec / CC BY-SA 2.0

Назначение Линий Саджами остается загадкой, поскольку археологические и исторические исследования в этой местности ограничены. Некоторые эксперты предполагают, что они могли служить навигационными средствами для священных паломничеств народа аймара, вероятных создателей геоглифов.

Сеть также охватывает вакъасы, святилища, чульпы, погребальные башни и небольшие деревни, что еще больше обогащает культурный гобелен, сотканный на боливийском ландшафте.

Слева: некоторые из Линий Саджами с воздуха (Google Earth). Справа: диаграмма "Линий Саджамы" от Университета Пенсильвании Фото: Meister / CC BY-SA 3.0

Среди выдающихся исследователей Линий Саджами — путешественник Эме Феликс Шиффели, антрополог Альфред Метро и режиссер Тони Моррисон.

Рассказ Шиффели в его книге "Пасео де Шиффели" и этнографические исследования Метро пролили свет на линии и культурный ландшафт, а новаторская работа Моррисона предложила идею паломнического комплекса, предлагая еще один взгляд на феномен.

Линии Саджами

Несмотря на исследования, остаются многочисленные вопросы о происхождении и назначении Линий Саджамы, что заставляет нас удивляться масштабам и усилиям, вложенным в их создание, не понимая до конца их истинного значения. Разгадка тайн, скрытых в этих древних линиях, обещает предложить более глубокое понимание истории человечества, но пока они являются свидетельством выдающегося наследия древних цивилизаций на плато Альтиплано.

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