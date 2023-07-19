Скитался дольше Моисея. Редкий попугай возвращается на родную землю спустя 40 лет отсутствия

На материковую часть Новой Зеландии возвращаются четыре самца какапо, после того, как их популяция была в полном составе отселена на отдаленные острова.

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В 2009 году один резвый попугай привлек внимание общественности к своему виду, когда во время съемки передачи, оседлал голову зоолога Марка Карвардина и начал демонстрировать всему миру свои лучшие ритуальные навыки спаривания, пишет New Atlas.

Позже это "шоу" было показано в сериале BBC о природе "Последний шанс увидеть" и превратило попугая какапо в настоящую звезду интернета. Кроме того, этот самец стал всемирно известным лицом редкой новозеландской нелетающей стаи. Отметим, что сейчас знаменитому самцу какапо по имени Сирокко 26 лет и у него впереди еще больше половины жизни, так как средняя продолжительность этого вида составляет около 60 лет.

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Теперь же пришло время для еще одной положительной новости о биоразнообразии: четверо самцов какапо возвращаются домой после 40 лет скитаний. Дело в том, что эта популяция в полном составе была переселена на отдаленные острова для их собственной защиты. По словам руководителя операции Департамента охраны природы (DOC) по какапо Дейре Верко, какапо является одним из самых редких и знаковых видов в Новой Зеландии. В 1995 году их популяция рекордно сократилась и составляла всего 51 птицы.

В результате местные власти и природоохранный департамент приняли решение отселить какапо на отдаленные острова для их же блага. 40 лет эти редкие птицы содержались на нескольких прибрежных островах, вдали от хищников, а потому их возвращение на материк является огромным достижением для всех участников программы.

Известно, что на том этапе на материковую часть Новой Зеландии вернутся четверо самцов, которые жили на крошечном острове Венуа-Хоу/Трески у нижней оконечности Новой Зеландии. Все это время какапо обитали в отгороженном природном заповеднике Святилище Маунгатаутари на Северном острове страны. Теперь же, наконец-то, с 1960-х годов какапо впервые ступит на материковую часть.

Исследователи полагают, что возвращение какапо станет огромным шагом для птиц и тех, кто работает над программой по восстановлению их популяции. К слову, именно благодаря этой программе ученым удалось спасти этот вид от вымирания.

По словам руководителя биоразнообразия заповедника Джанель Уорд, в данный момент популяция какапо насчитывает 248 птиц, и это потрясающее достижение. Авторы программы считают огромной честью быть причастными к восстановлению этой новозеландской популяции.

Отметим, что когда-то какапо были широко распространены по всей Новой Зеландии, однако они не могли сравниться с инвазивными млекопитающими, завезенными на острова. К слову, какао известны как мастера маскировки, несмотря на то, что они могут достигать веса в 4 килограмма, они ведут ночной образ жизни и здорово умеют прятаться. Тем не менее даже если обнаружить глазами какапо не удастся, их легко можно услышать — они издают характерные "гулкие крики".

Ранее Фокус писал о том, что давно вымерший подвид жирафов возвращается в Анголу спустя более 20 лет.