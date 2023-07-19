Много воды на Луне можно получить с помощью Солнца: о чем говорит новая концепция

Автор идеи считает, что для добычи воды на спутнике Земли не требуются слишком много усилий. Хотя с какой стороны посмотреть.

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Чтобы выжить на спутниках и планетах Солнечной системы будущим покорителям космоса нужны вода и кислород. И желательно, чтобы эти ресурсы можно было добыть на месте. Существует много концепций, которые предлагают, как это сделать. Среди них выделяется один из проектов, который был выбран NASA для возможного финансирования. Авторы этой концепции считают, что воду, например, на Луне можно добывать с помощью Солнца. Как это работает, пишет Universe Today.

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Автором нового проекта под названием "Тепловая добыча льдов на холодных телах Солнечной системы" является Джордж Сауэрс из Колорадской школы горного дела, США.

В основе новой концепции лежит многим знакомый процесс с использованием увеличительного стекла. По словам Сауэрса, если направить солнечный свет на определенное место на некоторых спутниках или планетах в Солнечной системе с помощью гигантского зеркала, то это место нагреется.

В основе новой концепции лежит многим знакомый процесс с использованием увеличительного стекла Фото: Universe Today

Если нагреть регион, который содержит лед, то в результате сублимации он превратится в пар и начнет выделяться на поверхности. Этот водяной пар нужно поймать с помощью охлаждающей ловушки, а затем превратить его в воду. Таким образом можно получить не только воду для питься и других целей, но и кислород для дыхания или для создания ракетного топлива.

То есть нужно построить в космосе, например, возле Луны огромное зеркало или гелоиостат, а на поверхности нашего спутника построить соответствующую инфраструктуру. Ученый считает, что для этого не нужно изобретать что-то новое и достаточно имеющихся у людей технологий.

По словам Сауэрса, подобную технологию можно использовать для добычи воды на Марсе, а также, например, на карликовой планете Церера и астероидах Фемида и Кибела, где существуют признаки наличия водяного льда.

Но начать нужно именно с Луны, считает ученый, где находится примерно 600 млрд кг воды в виде льда Фото: NASA

Но начать нужно именно с Луны, считает ученый, где находится примерно 600 млрд кг воды в виде льда. Луна намного ближе к нам, здесь нет атмосферы, которая бы мешала проникновению солнечных лучей, и здесь проще построить необходимую инфраструктуру.

Ученые создали имитацию новой концепции получения воды на Луне в лабораторных условиях и, хотя она показала свою работоспособность, все же исследователи столкнулись с некоторым проблемами. Они не критичны, но могут помешать реализации проекта. Например, при попадании большого количества солнечного света на лунном реголите может образоваться корка, которая мешает дальнейшему проникновению лучей глубже, где на Луне и находится водяной лед. Также такая корка мешает выходу водяного пара.

По словам Сауэрса, эти проблемы можно и нужно решить, потому как выгода от добычи воды на Луне колоссальная. Таким образом можно сэкономить сотни миллионов долларов на доставке воды с Земли.

Сауэрс признает, что экономическое обоснование нового проекта является одной из самых рискованных его частей, поскольку оно требует спроса, которого в настоящее время не существует. Но в ближайшие годы и десятилетия ситуация измениться, считает ученый, ведь на Луне будет создана база и туда будут часто летать астронавты. И все-таки пока не ясно будет ли достаточный спрос на новую технологию даже в этих условиях.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, какие формы живых организмов могут процветать на спутниках Юпитера и Сатурна.