Заглянули в паспорт Земли. Ученые рассказали, как выяснили, сколько лет нашей планете

Сотни лет исследований не позволяли узнать точный возраст нашей планеты, но, к счастью, ученым все же удалось выяснить точный возраст нашей планеты.

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Сегодня мы точно знаем, что Земле около 4,5 миллиарда лет, в то время как ее ядро примерно на два года моложе этого возраста из-за растягивающих время эффектов гравитации, пишет IFLScience.

Однако как и когда ученым удалось выяснить эту информацию? Ранние попытки рассчитать возраст Земли помощью науки, увы, не увенчались успехом. В 1844 году физик Уильям Томсон придумал как измерить возраст нашей планеты — он предположил, что изначально наша Земля представляла собой расплавленную каплю в космосе. Далее он рассчитал время, требуемое планете, чтобы остыть до того состояния, в котором она пребывает сейчас. Тогда ему казалось, что это позволит рассчитать возраст Земли.

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Прошли годы, он произвел расчеты и пришел к выводу, что нашей планете около 20-400 миллионов лет. Однако проблема заключалась в том, что это противоречило ряду ключевых вещей, таких как геология, идеи Дарвина относительно того, сколько времени потребуется для эволюции животных. Еще одним не стыкующимся фактом было о, что Томсон считал, будто Солнцу всего лишь менее 20 миллионов лет.

Оценки Томсона оказались провальными, но за ними последовало радиометрическое датирование, что дало гораздо более точный способ определение возраста горных пород. По информации Геологической службы США, возраст земных и лунных пород и метеоритов измеряется распадом долгоживущих радиоактивных изотопов — элементов, встречающихся в природе в горных породах и минералах и распадающихся с периодом от 700 миллионов до более чем 100 миллиардов лет до стабильных изотопов других элементов.

Исследователи отмечают, что эти методы датирования основаны на физике и известны под общим названием радиометрическое датирование. Сегодня оно широко используется для измерения последнего времени, когда датируемая порода была расплавлена или нарушена в достаточной степени.

В результате использование радиометрических данных позволяет получить гораздо более точное представление о возрасте горных пород. В то же время датирование земных пород может дать лишь минимально возможный возраст Земли. Самая старая порода, которую до сих пор удалось обнаружить ученым, датируется примерно 4,04 миллиарда лет назад и была обнаружена на северо-западе Канады.

Таким образом ученые смогли рассчитать минимальный возраст планеты, так как Земля не может быть моложе своей самой старой породы. Однако если мы не можем проанализировать каждый камень на нашей планете, невозможно получить оценку максимально возможного возраста Земли лишь с помощью этого метода.

Вместо этого ученые смотрели на камни с Луны и других тел Солнечной системы, где такая переработка камней не является проблемой. В 1953 году геохимик Клэр Кэмерон Паттерсон исследовал образцы метеорита из горной породы, упавшей в Аризоне. Он обнаружил, что образцы содержат большое количество изотопов свинца, используемых для радиоактивного датирования. Эти образцы были датированы от 4,53 до 4,58 миллиарда лет. При этом разброс в 50 миллионов лет, как предполагают ученые, связан со временем, когда развивалась Солнечная система.

Далее ученые продолжили изучение космических камней, что лишь укрепило понимание того, как развивалась наша Солнечная система, и это позволило уточнить предыдущие оценки возраста Земли.

Ранее Фокус писал о том, сколько лет нашей Земле: ученые утверждают, что ответ не такой очевидный, как кажется.