В Европе орудует невидимый убийца. Испания опасается массовой смертности, а Германия думает о сиесте

Мир уже столкнулся с рекордными температурами на суше и в воде, но исследователи предупреждают — это лишь начало, будет хуже.

Related video

Жители южной Европы искали спасения от палящего солнца, купаясь в море, однако едва ли им это удалось — прибрежные воды вокруг Испании уже сейчас достигли рекордной температуры в 24,6 °C, что на 2,2 градуса выше, чем в среднем за сезон. Более того, исследователи предупреждают, что это лишь начало — тепловая волна, которая обрушилась на Европу будет лишь становиться интенсивнее, а температуры продолжат расти, пишет Daily Mail.

Пылающая волна тепла, которая испепеляет Европу, также привела к тому, что правительство Германии рассматривает возможность введения сиесты для рабочих, чтобы хоть как-то справиться с палящими температурами. Группа общественного здравоохранения рекомендовала, по примеру Испании, ввести послеобеденный отдых во время особенно жарких дней, чтобы сохранить эффективность рабочих и снизить возможные риски для здоровья.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В это время больницы Италии пытаются справиться с массовым наплывом пациентов, которые нуждаются в медицинской помощи по поводу заболеваний, связанных с жарой. В последние несколько дней на побережье Средиземного моря, в том числе в Италии и Греции, туристы ежедневно теряли сознание, поскольку температура воздуха поднялась до рекордных 42°C. В результате некоторые итальянские медицинские учреждения заявили о том, что количество пациентов лишь в последние дни увеличилось на четверть — как правило, люди поступают в неотложное отделение с обезвоживанием и тепловым ударом.

Однако исследователи предупреждают — расслабляться рано. Вскоре на Европу обрушится еще одна тепловая волна — человечеству придется столкнуться с невероятно высокими температурами на суше и море, а также с последствиями жары в виде засухи и лесных пожаров. Метеорологическое агентство ООН предупреждает, что температура в южной Европе может побить предыдущий рекорд, установленный на Сицилии в 2021 году, когда столбик термометра поднялся до 48,8 °C.

По словам руководителя группы экстренной медицинской помощи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Пану Сааристо, они с коллегами опасаются, что жара, которая обрушилась на южную Европу, вызовет всплеск смертности. Медики предупреждают, что волны тепла в действительности являются "невидимыми убийцами", которые с каждым годом используют все более высокие температуры.

В то же время органы здравоохранения выпустили предупреждение о "красной погоде" для 23 из 27 городов по всей Италии, включая Рим и Флоренцию. Отметим, что красный уровень опасности означает, что жара будет настолько сильной, что представляет риск для здоровья всего населения, а не только уязвимых групп, таких как дети и пожилые люди.

В то же время ученый-климатолог NASA Питер Калмус предупреждает, что это лето станет "самым холодным" за всю оставшуюся историю — виной тому климатические изменения. Исследователь отмечает, что большинство людей, к сожалению, до сих пор не осознают в какой опасности теперь находится человечество. Калмус также отмечает, что единственных выходом из этого "теплового кошмара" является максимально быстрый отказ от ископаемого топлива.

Метеорологическое агентство ООН заявляет, что минимальные ночные температуры, вероятно, также достигнут своих максимумов — это приведет к повышенному риску сердечных приступов и смерти. Исследователи обеспокоены тем, что основное внимание уделяется максимальным дневным температурам, в то время как в действительности именно ночные температуры представляют риск для здоровья, в особенности уязвимых групп населения.

Десятилетиями ученые неустанно предупреждают о пагубных последствиях изменения климата. Помимо увядания посевов, таяния ледников и повышенного риска лесных пожаров, более высокие температуры также опасны для здоровья человека, начиная от теплового удара и заканчивая сердечно-сосудистым стрессом.

В данный момент температурные рекорды бьются во всем мире, а ученые предупреждают, что 2023 год станет самым жарки за всю историю наблюдений. Более того, ученые полагают, что в 2024 году эта тенденция продолжится под воздействием Эль-Ниньо, который в этом году вступил в свои права в Тихом океане. При этом ученые отмечают, что мы, вероятно, еще не ощутили последствия этого явления в полной мере, так как Эль-Ниньо не достиг своего пика.

Исследователи отмечают, что изменения климата, наблюдаемые сегодня человечеством, обрушились на Землю в результате деятельности человека, в том числе сжигания угля, нефти и природного газа, а также усугубилось природными явлениями, такими как Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной и центральной части Тихого океана.

Предыдущее исследование показывает, что во время прошлого рекордного жаркого лета только в Европе от жары погибли более 61 000 человек. Большинство смертей приходится на людей старше 80 лет, а около 63% умерших из-за жары были женщинами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что делает 2023 таким знойным.