Эспрессо от болезни Альцгеймера: найдена неожиданная польза от крепкого напитка

Исследователи говорят, что эспрессо помогает замедлить, а иногда и вовсе остановить прогрессирование нейродегенеративных заболеваний.

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Новое исследование показало, что химические соединения в эспрессо, включая кофеин, могут помочь в профилактике болезни Альцгеймера, пишет New York Post.

Эспрессо, который готовится из кофейных зерен мелкого помола, является основой для таких популярных напитков как латте, американо и модного эспрессо мартини.

"Некоторые исследования показали, что употребление кофе может иметь защитное действие против таких двух самых распространенных нейродегенеративных заболеваний – болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера", — говорят авторы проведенного исследования.

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Ученые из Университета Вероны в Италии решили провести эксперимент с соединениями эспрессо, чтобы подтвердить или опровергнуть вышеуказанное утверждение.

Дело в том, что развитие болезни Альцгеймера связано с наличием в мозге белка тау. В организме большинства людей тау-белки помогают стабилизировать структуры мозга. Но также тау-белки могут собираться в нити или фибриллы, которые потом накапливаются в частях мозга, отвечающих за память.

В местах, где накапливаются фибриллы разрывается связь между нервными клетками в головном мозге, что и вызывает симптомы болезни Альцгеймера. Среди них потеря памяти и изменение личности. Также отмечается, что болезнь Альцгеймера смертельна, так как приводит к аспирационной пневмонии, которая развивается, когда человек не может правильно глотать. В результате этого в легкие попадает пища или жидкость.

Для эксперимента ученые выделили соединения из купленного в магазине эспрессо: кофеин, тригонеллин, генистеин и теобромин. А также был взят полный экстракт кофе. После этого экстракт и отдельно соединения инкубировались в лаборатории вместе с одной из форм тау-белка до 40 часов.

Эксперимент показал, что по мере увеличения дозы соединений из эспрессо, а также экстракта из напитка фибриллы тау-белка становились короче и не наслаивались. Такой результат указывается на то, что развитие болезни Альцгеймера может замедляться и даже полностью останавливаться.

"Из всех соединений, использованных в эксперименте, лучший результат показал полный экстракт эспрессо", — говорится в пресс-релизе.

Конечно, потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить результат эксперимента. Но опубликованная работа, которая финансировалось Министерством университетов и исследований Италии, помогла найти новые биологически активные соединения против неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.