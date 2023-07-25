В Землю скоро врежется спутник ЕКА, но это будет уникальное падение: это произойдет впервые

На этой неделе Европейское космическое агентство впервые проведет контролируемый спуск своего неработающего спутника в атмосферу Земли. Правда этот аппарат не вернется в целости и сохранности.

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В пятницу, 28 июля, должен завершиться уникальный в своем роде спуск космического мусора в атмосферу Земли с последующим его затоплением в водах Атлантического океана. Европейское космическое агентство впервые проведет контролируемое падение на Землю своего неработающего спутника Aeolus. Новый метод обращения с космическим мусором может стать основой для будущих возращений таких же аппаратов на нашу планету, пишет Space.

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Спутник Aeolus, созданный в Европейском космическом агентстве (ЕКА), был запущен в космос еще в 2018 году для изучения земных ветров. В принципе он стал первым аппаратом, который провел наблюдение за поведением ветров на Земле из космоса.

Основная миссия спутника завершилась еще в 2019 году, но он продолжал свою работу еще в течение нескольких лет, пока ученые в начале июля этого года полностью не остановили его работу.

Вот уже почти месяц спутник Aeolus набирал скорость и постепенно снижался в атмосферу Земли с высоты в 320 км. 24 июля он находился на высоте в 280 км над поверхностью планеты и началось уникальное в своем роде контролируемое возвращение космического мусора на Землю.

Ученые из ЕКА впервые решили испытать новый метод возвращения спутников, чтобы точно понимать куда именно они упадут на Земле. Это очень важная миссия, ведь на орбите сейчас вращается примерно 2 тысячи неработающих спутников, которые постоянно падают на планету и в основном сгорают в атмосфере, но некоторые из их обломков потенциально могут упасть на населенные районы.

На этой неделе Европейское космическое агентство впервые проведет контролируемый спуск своего неработающего спутника в атмосферу Земли Фото: ESA

Хотя до сих пор такие обломки не причинили никакого вреда людям или инфраструктуре, растущее количество спутников может привести к тому, что такие инциденты все же не исключены в будущем. Поэтому ЕКА решили впервые проконтролировать возврат своего спутника. Ученые считают, что этот метод можно будет применить и к остальным аппаратам, летающим на орбите.

Изначально ученые послали спутнику, у которого осталось еще немного топлива, команды с помощью которых он вышел на эллиптическую орбиту и снизился с высоты в 280 км до 250 км.

В четверг, 27 июля спутник выполнит еще одну серию маневров, которые приведут к его снижению на высоту в 150 км. Заключительным этапом этой миссии будет контролируемое снижение аппарата на высоту в 100 км над поверхностью планеты в пятницу, 28 июля. Вечером того же дня начнется стремительное падение спутника в воды Атлантического океана, за которым будут внимательно следить ученые.

Согласно заявлению ЕКА, даже такой безопасный спуск аппарата не означает, что он вернется на Землю в целости и сохранности. Примерно 80% спутника сгорит в атмосфере, и лишь оставшаяся часть утонет в океане.

Напоминаем, что сейчас многие ученые возлагают большие надежды на новый космический аппарат NASA. Уже осенью этого года этот аппарат полетит к астероиду, который содержит огромное количество ценных металлов, стоимость которых оценивают в квадриллионы долларов. Что это за миссия и чем уникален огромный астероид, Фокус уже писал.