В пещере Восходящая звезда нашли "коробку пазлов" с останками, спрятанными глубоко внутри

Пещерная система Восходящая звезда расположена в южноафриканской "колыбели человечества" — регионе, известном своими многочисленными находками ископаемых гоминидов. В 2013 году исследователи наткнулись на потенциальную погребальную камеру в узких проходах пещеры, получившую название "Спина дракона".

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Открытие этого нового вида, названного Homo naledi, официально объявили в 2015 году профессор Ли Бергер и его команда из Витватерсрандского университета. Они обнаружили невероятные 15 особей в пещере Восходящей звезды, открыв вид, который демонстрировал сочетание первобытных и современных черт. Хотя их руки и ноги напоминали наши, размер мозга был больше похож на размер мозга шимпанзе, пишет IFLScience.

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Несмотря на дебаты о погребальной камере, пещера Восходящей звезды имеет и другие отличия. Расположенная вблизи Крюгерсдорпа в южноафриканской провинции Гаутенг, эта важная археологическая достопримечательность лежит неподалеку от самой глубокой в мире золотодобывающей шахты Мпоненг.

Однако доступ в пещеру гораздо сложнее. Репутация пещеры, требующей смелых маневров, таких как протискивание сквозь 17,5-сантиметровые щели головой вперед в темноте, заслужила восхищение подземных исследователей, которых называют "подземными астронавтами". Тем не менее они успешно преодолели опасное 200-метровое восхождение, чтобы добраться до останков нового вида.

Чтобы проникнуть в пещеру Восходящей звезды, нужна группа "подземных астронавтов", способных протиснуться сквозь ее узкие туннели Фото: Geological map and cross-section of the Rising Star cave system, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

В результате исследования нашли 1 500 окаменелостей по меньшей мере 15 особей, извлеченных из замкнутого пространства, которое шутливо называют "коробкой-пазлом" из-за того, что кости сложены друг на друга, напоминая блоки джанги.

Богатство находок в пещере Восходящей звезды заставило некоторых экспертов выразить беспокойство, что внимание общественности к погребальным практикам может затмить истинную ценность этого места.

Кроме останков гомининов, исследователи нашли доказательства пожаров в глубине пещерной системы, обозначенные обгоревшими костями животных и отложениями древесного угля.

Остается неизвестным, созданы ли эти очаги H. naledi или более поздним видом, но они могли служить для этих древних существ способом ориентироваться в темной и сложной среде обитания пещеры.

Геологический и тафономический фон и распределение окаменелостей, осадочных пород и натечных камней, где нашли особи H. naledi Фото: Paul H. G. M. Dirks et al, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Дискуссии вокруг Homo naledi и пещеры Восходящей звезды продолжаются, а исследования, проводимые в сложной пещерной системе, обещают предоставить множество новых археологических доказательств в ближайшем будущем.

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