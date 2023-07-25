Размером с ребенка и с человеческими зубами: в пруду Оклахомы поймали очень странную рыбу (фото)

Исследователи отмечают, что жизнь этих удивительных существ окутана множеством мифов, а некоторые и вовсе уверяют, что они "охотятся в прудах на яички".

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Пожалуй, сообщениями о рыбе с зубами едва ли можно удивить. Многие из нас выросли на историях о том, что пираньи, выпущенные в открытый водоем, могут стать настоящей проблемой. Тем не менее, истории о рыбах паку никогда не смогут надоесть, пишет IFLScience.

Представители этого вида снова и снова появлялись на обложках СМИ, причудливо сверкая своей улыбкой с человеческими зубами. Порой о них писали такие небылицы, будто эти рыбы в прудах кусают мужчин за гениталии. Впрочем, стоит ли говорить, что эта информация не соответствует действительности и является всего лишь "страшилкой" — в действительности рыбы паку вовсе не хищные, а травоядные.

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На этот раз рыба паку с удивительной улыбкой вновь появилась в прессе — на этот раз ее обнаружил в пруду 11-летний житель Оклахомы Чарли Клинтон. Мальчик гулял у пруда за домом, где они с семьей привыкли ловить только окуней и сомов, когда ему удалось выудить нечто удивительное с "человеческими зубами".

Отметим, что паку являются группой пресноводных рыб, которые обитают в Южной Америке. Они связаны с пираньями и у них в действительности есть зубы, однако они скорее комичны, чем устрашающие. Исследователи полагают, что паку оказался в Оклахоме из-за халатного отношения человека: вероятно, изначально он жил дома в аквариуме, а затем был попросту выброшен в пруд, когда вырос из него. К сожалению, это весьма обычная практика, когда "золотые рыбки" размером с 10-летнего ребенка, появляются в весьма неожиданных местах.

Паку — не единственная рыба, у которой развились человеческие зубы Фото: Wikimedia Commons

Ученые отмечают, что предоставленные сами себе паку могут стать в пруду настоящими гигантами. Имея достаточно места и ресурсов они способны достигать в длину около 1 метра и достигать веса в 20 килограмм. Их гигантские размеры и зубы, весьма похожие на человеческие, заставили многих поверить, что они в действительности могут быть опасны. Однако правда такова, что несмотря на репутацию тех, кто откусывает мужчинам в прудах яички, эти рыбы в действительности являются травоядными и не несут угрозу человека.

Вышеупомянутый случай с укусом яичка произошел в 2001 году, когда в Папуа-Новой Гвинее паку укусил пловца. На самом деле ученые отмечают, что представители этого вида эволюционировали, чтобы есть фрукты – в результате у них появились зубы, способные раздавить семена.

Отметим, что человеческие зубы развились и в других местах животного царства, например у овцеголовых рыб, которые используют их для измельчения раковин моллюсков и ракообразных. Молодые особи этого вида не имеют таких зубов и питаются мягкой пищей, например, червями. Однако с возрастом они становятся крупнее, а их зубы все больше выступают — в результате они могут использовать их, чтобы измельчат твердые панцири.

Ранее Фокус писал о том, что рыбак показал жуткие фото рыбы со странным пучком, торчащим изо рта.