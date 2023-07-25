Убийство Кеннеди и НЛО. Рассекреченные документы ЦРУ: в СССР видели "летающие тарелки"

Такому повороту событий мог бы позавидовать агент Малдер из популярного сериала "Секретные материалы".

Related video

Недавно в США были рассекречены новые документы ЦРУ, которые касаются расследования убийства президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Согласно этим документам, трое американцев, которые путешествовали по Советскому Союзу в 1955 году, стали свидетелями появления двух непознанных летающих объектов, по форме напоминающих диски, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Национальное управление архивов и документации США обнародовало более 1100 засекреченных ранее документов ЦРУ, которые касаются расследования убийства Джона Кеннеди. Среди этих документов была обнаружена телеграмма, отправленная в США в 1955 году, в которой сказано, что трое американских наблюдателей видели в СССР сразу два НЛО.

Среди этих троих американцев был сотрудник ЦРУ, который якобы следил за Ли Харви Освальдом, признанным убийцей Кеннеди. Двое других были американским сенатором, который позже участвовал в расследовании убийства президента США, и американским военным. Неизвестно, что они делали в СССР 5 октября 1955 года, но известно, что во время путешествия в поезде они стали свидетелями очень необычного явления.

Согласно телеграмме, отравленной этими тремя американцами в США уже из Праги, Чехия, они видели недалеко от поезда два круглый необычных летательных аппаратов, напоминающих летающую тарелку, которые взлетали почти вертикально.

Трое американцев, которые путешествовали по Советскому Союзу в 1955 году, стали свидетелями появления двух непознанных летающих объектов, по форме напоминающих диски Фото: Express

По сообщениям очевидцев, оба НЛО относительно медленно поднялись на высоту в примерно 2 км, а затем они резко набрали скорость, очень быстро полетели горизонтально над поездом и вскоре скрылись.

При этом в документе сказано, что оба неизвестных летающих диска быстро вращались и при этом выпускали нечто похожее на искры и пламя. Американцы указали тот факт, что советские работники поезда очень сильно разволновались и закрыли все шторы на окнах.

В рассекреченных документах говорится, что американские наблюдатели твердо уверены в том, что данный тип летательных аппаратов им неизвестен и это точно непознанные дискообразные летательные аппараты.

Также стало известно, что информация об этом событии попала в некоторые американские СМИ в 1955 году, но комментировать его участники события отказались из-за того, что "соответствующие агентства" не считают целесообразным предать этот вопрос огласке.

Напоминаем, что ученые обнаружили возможные обломки НЛО на Марсе. Происхождение этого объекта пока не могут объяснить, но он может быть остатками космического корабля инопланетян, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал, что в Белом доме заявили о том, что НЛО мешают подготовке военных пилотов США. Согласно заявлению, правительство США хочет "докопаться до сути" тайны НЛО.