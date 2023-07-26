Никто не застрахован. Ученые выяснили, что запустило непрерывное извержение вулканов на Венере

Исследователи продолжают разбираться в том, как Венера стала воплощением настоящего ада.

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Ученые полагают, что во всем могут быть виноваты астероиды, которые яростно бомбардировали Венеру и перегрели внутреннюю часть планеты, пишет Space.com.

Планетологи обычно оценивают возраст той или иной планеты оценивая количество кратеров на поверхности. Но например, на Земле видимых кратеров достаточно мало, так как поверхность планеты меняется за счет зон субдукции на границах между континентальными плитами.

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На Венере нет тектоник плит, но у нее есть огромное количество вулканов – более 80 тыс. Большинство венерианских вулканов представляют из себя огромные жерла, из которых постоянно течет лава. Последняя затапливает поверхность Венеры, скрывая под собой все следы древних падений астероидов. На самом де деле ученые знают, что возраст соседней планеты составляет 4,5 млрд лет.

На Земле основной движущей силой вулканизма является тектоника плит, которой нет на Венере. Поэтому то, что делает планету вулканически активной пока оставалось загадкой. Главная теория гласит, что раз в 500 млн лет на планете случаются приступы вулканизма. Такое происходит из-за того, что под толстой, застойной корой планеты накапливается тепло, но механизм всего этого было до сих пор не ясен.

Группа палеонтологов во главе с ученой Симоной Марчи из Юго-западного исследовательского института похоже, нашла объяснение происходящему.

Известно, что в начале истории Солнечной системы многие молодые планеты подверглись массивному обстрелу астероидами и кометами. Согласно полученным данным, Венера подверглась более сильным ударам, чем Земля.

"Более высокие скорости ударов привели к более масштабному плавлению силикатов, расплавив до 82% мантии Венеры", — говорит соавтор исследования Ралука Руфу.

Проведенное исследование показало, что энергия от ударов перегрела внутреннюю часть Венеры, поддерживая вулканизм на протяжении миллиардов лет.

Результаты исследования пока остаются лишь убедительной гипотезой, но предстоящие миссии на Венеру могут изменить ситуацию. Так, полеты на Венеру готовит Европейское космическое агентство в 2030-х годах, а также NASA хочет запустить орбитальный аппарат VERITAS, чтобы изучить топографию планеты.

Напомним, ученые полагают, что жизнь на Венере может скрываться не на поверхности планеты. В атмосфере Венеры могут существовать микроорганизмы и их можно будет легко обнаружить с помощью приборов космических аппаратов.