Жужжит история: ученые объяснили, почему пчелы украшают монеты с древности до сих пор (фото)

В 2022 году Королевский монетный двор Австралии представил монету номиналом 2 доллара, украшенную медоносной пчелой. На самом деле это не первый случай, когда маленькие насекомые попадают на монеты.

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Чтобы понять, почему пчелы встречаются на монетах, необходимо осознать значение самой валюты. Деньги служат хранилищем стоимости и средством обмена товаров и услуг. Монеты как физическое представление денег имеют большое значение как долговечные знаки стоимости, что делает их капсулами времени, которые играли центральную роль в содействии эффективной торговле во многих древних обществах, пишет Phys.org.

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Один из примеров изображения пчел на монетах происходит из Древней Мальты, известной своим богатством меда. Современная монета номиналом 3 мили, выпускавшаяся с 1972 по 1981 год, чтит эту историческую связь, изображая пчелу и соты. Согласно сопроводительной информационной карточке, пчела и соты символизируют использование меда в качестве валюты на Древней Мальте.

Греческая цивилизация также включила пчел в свою чеканку, создав одни из древнейших монет в Европе, украшенные изображением пчелы. Примером может служить серебряная греческая монета обол, отчеканенная в Македонии между 412 и 350 годами до н. э., что сейчас хранится в Британском музее и на одной стороне которой изображена пчела.

Монеты, отчеканенные в других регионах древнегреческого мира, например, бронзовая монета из Эфеса, датированная между 202 и 133 годами до н. э., также содержали изображения пчел.

Эта традиция использования пчел на монетах просуществовала веками, эти насекомые появлялись на широко распространенных бронзовых монетах, а современные открытия продолжают выявлять новые вариации.

Монета с Мальты с изображением медоносной пчелы на сотах Фото: phys.org

Длительное присутствие пчел на монетах можно объяснить через призму нейроэстетики — отрасли, которая стремится понять эстетические предпочтения, изучая процессы, лежащие в основе мозга. Сладкий вкус меда, сигнализирующий о его высоком содержании сахара, вызывает положительную нейронную активность, связанную с пчелами и медом.

В частности, приматолог Джейн Гудолл предположила, что на когнитивное развитие приматов могло повлиять получение высококалорийного питания из пчелиного меда. А потому наш мозг может иметь уже имеющееся родство с пчелами из-за их ассоциации с восхитительным сладким медом.

Раннее использование пчел на монетах могло быть способом проиллюстрировать связь между известной ценностью (медом) и новой концепцией монет как денег.

Древний обол из Македонии, датированный между 412 и 350 годами до н. э., изображает пчелу с одной стороны Фото: phys.org

Традиция включать пчел в дизайн монет сохранилась с давних времен до наших дней. Например, на итальянских бронзовых монетах номиналом в десять центов, выпущенных с 1919 по 1937 год, изображена медоносная пчела на цветке.

Интересно, что на острове Кенгуру в Австралии сохраняется последняя в мире популяция чистых итальянских медоносных пчел, которая с 1885 года охраняется как заповедник согласно парламентскому акту.

Недавние примеры также демонстрируют актуальность пчел на монетах для современных проблем. На монете номиналом 20 сенити из тихоокеанской страны Тонга, которая является частью серии, инициированной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, изображены 20 медоносных пчел, вылетающих из улья.

Бронзовая монета, отчеканенная в Эфесе между 202 и 133 годами до н. э., с изображением медоносной пчелы Фото: phys.org

Серия имеет целью способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства и культуры во всем мире, поскольку пчелы играют решающую роль в опылении, обеспечивая около трети мирового продовольствия на сумму более 200 миллиардов долларов США ежегодно. Однако их существованию угрожают изменения климата и другие экологические факторы.

Итальянская бронзовая монета номиналом 10 центов 1920 года с изображением итальянской медоносной пчелы на цветке Фото: phys.org

В Австралии монета номиналом 2 доллара 2022 года с изображением медоносной пчелы является частью серии, разработанной Королевским монетным двором Австралии, а Монетный двор Перта в Западной Австралии ранее выпустил монеты и марки, посвященные местным пчелам, в 2019 году.

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