Весточка "Судного дня", клыки и кальмар "из стекла": какая нечисть скрывается в глубинах океана (фото)

Забудьте о зомби, призраках и вампирах. В самых глубоких частях Мирового океана скрываются такие странные существа, что они едва ли кажутся реальными.

Related video

После того как дайверы запечатлели чрезвычайно редкий момент, когда гигантская рыба, которая считается предвестником Судного дня, всплыла на поверхность океана в Тайване, стоит задуматься над тем, какие еще странные и жутковатые существа обитают в сумеречной зоне океана, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что океан занимает большую часть поверхности Земли, нам едва ли известно и о половине его обитателях. В особенности тех, кто живет в сумеречной зоне океана на глубине более 8 000 метров. На этот раз исследователи составили рейтинг удивительных существ, которые живут по соседству с предвестницей Судного дня.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Стеклянный кальмар

Это призрачное существо в научном мире известно как стеклянный кальмар. Несмотря на то, что сам он прячется в темных водах океана, его внутренние органы будто выставлены на всеобщее обозрение. Но даже не это самое удивительное, помимо хорошо видимой пищеварительной железы, этот 50-сантиметровый кальмар удерживает внутри своего тела растворы аммиака, что и позволяет ему плавать.

По данным исследователей из Океанографического института Вудс-Хоул, в случае опасности эти кальмары могут свернуться в клубок, засунув внутрь себя голову и щупальца. Кроме того, представители этого вида также умеют маскироваться в темной воде, меняя свою прозрачную кожу на черную, посредством введения себе чернил.

Ученые предполагают, что существует около 60 видов стеклянных кальмаров, которые часто живут в поверхностных водах в молодости, однако старость свою предпочитают проводить в сумеречной зоне океана.

Улитка из "мира Аида"

В 2017 году ученые выяснили, что этот бесчешуйный вид является самой глубоководной живой рыбой в мире — представители этого вида обитают на глубине более 8 000 метров под поверхностью океана. Марианская улитка была замечена в желобе Идзу-Огасавара, расположенном к югу от Японии, который также известен как "зона хадала" и назван в честь Аида, греческого бога мертвых.

Ученые считают, что эта полупрозрачная рыба является главным хищником в сумеречной зоне. Представители этого вида питаются крошечными ракообразными и креветками. По словам доктора Алана Джеймисона из Абердинского университета, эта глубоководная рыба в действительности не похожа ни на что иное, что доводилось встречать исследователям. Представители этого вида чрезвычайно хрупкие, с большими плавниками, похожими на крылья, и головой, напоминающей собак из мультиков.

Впрочем, в действительности людям чрезвычайно редко доводилось встречаться с этой рыбой, достигающей в длину не более 30 сантиметров.

В 2017 году редкая марианская улитка оказалась самой глубоководной рыбой в мире Фото: Mackenzie Gerringer

Невероятная рыба клыками

Представители этого вида известны своими острыми как бритва зубами и гротескными огромными челюстями. Исследователи из Смитсоновского института обнаружили, что у этого вида есть специальные ротовые мешочки, которые они используют для защиты от собственных зубов.

Клыкозубы также являются одними из самых глубоководных рыб в мире, как правило, они обитают на глубине около 5 000 метров под поверхностью океана. Однако порой они также встречаются в освещенных солнцем водах, как правило, это происходит поздно ночью, когда они выходят на охоту.

Ученые отмечают, что представители этого вида, как правило, питаются ракообразными, мелкой рыбой и даже кальмарами. Рыбы используют свои острые клыки для захвата пищи, а затем проглатывают ее целиком.

Эта метко названная рыба известна своими ужасающими острыми как бритва клыками Фото: Solent News & Photo Agency

Рыба-дракон

Эта мистическая глубоководная рыба получила свое название благодаря мерцающему металлическому оттенку, из-за которой она кажется слишком красивой, чтобы быть опытным охотником. Но ученые предупреждают, не стоит обманываться — бронзовая чешуя используется ей как маскировка, позволяющая подкрадываться к добыче.

Несмотря на то, что эти рыбы отличные пловцы, как правило, они предпочитают терпеливо лежать, прежде чем напасть на ничего не подозревающую рыбу или ракообразное. Ученым известно, что они также часто используют свет, чтобы заманить свою добычу. Кроме того представители этого вида могут использовать светящиеся нити, выходящие из подбородка, чтобы сливаться с окружающей средой и прятаться от хищников.

Рыба-дракон излучает свет, чтобы скрыть свой силуэт Фото: MBARI/Youtube

Сельдяной король

Во многих уголках мира эти рыбы считаются предвестниками "судного дня". Например, бытует мнение, что наблюдение этих рыб у поверхности океана является предупреждением о приближающихся стихийных бедствиях, например, они появляются перед цунами и землетрясениями. Впрочем, никаких научных доказательств этому нет.

Сельдяных королей в действительности крайне редко можно встретить в дикой природе, так как обычно они плавают на глубине от 198 до 10005 метров под поверхностью океана. Однако порой они все же появляются вблизи поверхности, как это произошло недавно.

По официальным данным представители этого вида могут достигать 8 метров в длину, однако некоторые неподтвержденные данные говорят о том, что эти рыбы вполне способны вырастать до рекордных 15 метров. Поскольку этот вид привык жить на больших глубинах, появление на мелководье может стать смертельным для них, так как течения здесь более бурные.

Дайверы встретились с предвестником Судного дня Фото: ViralPress

Плащеносная акула

Многие ошибочно принимают это существо за угря, однако в действительности этот темно-коричневый вид известен как плащеносная акула и назван в честь шести пар заметных жабр и спинных плавников. Исследователи считают, что представители этого вида впервые появились на Земле около 80 миллионов лет назад, и только один из двух видов до сих пор сохранился в сумеречной зоне океана.

25 отдельных рядов этих акул насчитывают около 300 зубов, а сами представители этого вида достигают 1,5 метра в длину. Исследователям все еще чрезвычайно мало известно о том, как живет этот вид, как питается и размножается. Однако известно, что, как правило, они встречаются на глубине от 120 до 1 280 метров.

Этот темно-коричневый вид на самом деле известен как плащеносная акула Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал о том, что на пляже заметили выброшенную на берег рыбу, предвещающую катастрофу.