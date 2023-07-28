В Исландии появился самый молодой вулкан в мире: ему всего-навсего 18 дней (фото, видео)

10 июля 2023 года в Исландии произошло знаменательное событие — рождение малыша вулкана. У подножия горы в исландском вулканическом районе Фаградальсфьядль появились три трещины, которые выбрасывали лаву и газ в атмосферу.

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В то время, как две из этих трещин быстро закрылись, одна осталась и превратилась в кратер, который сейчас достигает более 30 метров в высоту. Хотя его нельзя сравнить с такими массивными вулканами, как Мауна-Лоа, некоторые научные круги окрестили его самым новым вулканическим образованием на Земле, пишет IFLScience.

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Захватывающие изображения потока лавы мгновенно попали в социальные сети, привлекая внимание. Кроме того, RÚV, Исландская национальная телерадиовещательная служба, провела прямую трансляцию на своем канале YouTube, что позволило зрителям увидеть это зрелище собственными глазами.

Вулканическая активность не является редкостью в этом регионе. Вулкан-малыш родился в Литли-Хрутур, районе, который оставался неактивным в течение 800 лет, пока не пережил извержения в марте 2021 года и августе 2022 года. Перед недавним извержением на этой территории произошла серия из тысячи землетрясений.

Вулкан-малыш родился в Литли-Хрутур, районе, который оставался неактивным в течение 800 лет, пока не пережил извержения в марте 2021 года и августе 2022 года Фото: Anthony Quintano via Flickr (CC BY 2.0)

Согласно сообщению Iceland Monitor от 25 июля, поток лавы на Литли-Хрутур превысил объем предыдущего августовского извержения, достигнув ошеломляющих 12,4 миллиона кубометров. Европейское космическое агентство также обнародовало изображение, сделанное спутником Copernicus Sentinel-2, на котором виден шлейф лавы и дыма на следующий день после начала извержения.

Литли-Хрутур расположен всего в 30,6 километра к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявик. Из-за накопления токсичных газов и быстрого вытекания лавы на начальных стадиях извержения власти временно ограничили доступ к этому району.

Ситуация еще больше осложнилась, когда на сухом, покрытом мхом ландшафте вспыхнули пожары. Пожарным удалось взять пожары под контроль, и с 17 июля местность снова открыли для туристов с ежедневной оценкой условий безопасности.

Туристы, которые решаются на 9-километровый пеший или велосипедный поход к смотровой площадке, получают в награду личную встречу с этим невероятным геологическим явлением.

Шлейф дыма из космоса Фото: contains modified Copernicus Sentinel data (2023), processed by ESA (CC BY-SA 3.0 IGO)

Пока нынешнее извержение продолжает развиваться, эксперты внимательно следят за местом, осознавая, что могут образоваться новые трещины. Исландское метеорологическое бюро опубликовало предостережение для посетителей, отметив опасный и непредсказуемый характер лавового потока.

Продолжительность извержения остается неопределенной. Кратер все еще расширяется, но, как объясняет вулканический эксперт Лора Вейнман, существует предел его роста, после чего он становится нестабильным.

Извержение вулкана в прямом эфире

Благодаря прямым трансляциям люди во всем мире могут наблюдать за эволюцией новейшего огненного зрелища Земли, поскольку изменчивая планета продолжает преподносить свои сюрпризы.

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