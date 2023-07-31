Океан закипает. Вслед за Средиземным морем рекордно нагрелась Северная Атлантика

Исследователи отмечают, что поверхность моря уже на 1 градус по Цельсию выше 30-летней климатической нормы и, вероятно, станет лишь хуже.

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Вслед за новым рекордным максимумом в Средиземном море Северная Атлантика на прошлой неделе достигла самого жаркого уровня за всю историю наблюдений, на несколько недель раньше своего обычного пика. Об этом заявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), пишет Science Alert.

Эти новости о новых температурных рекордах появились после того, как исследователи подтвердили, что июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений. В последние несколько недель палящая жара лишь усиливается из-за глобального потепления. В результате десятки миллионов людей пострадали от лесных пожаров и рекордных температур.

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По словам ученого из Национального центра экологической информации NOAA Сюньгана Инь, анализ исследователей показывает, что рекордная средняя температура поверхности моря в северной части Атлантического океана 26 июля составила 24,9 градуса по Цельсию. Данный рекорд привлек особое внимание исследователей из-за того, что пик температуры пришелся намного раньше "начала сезона жары" — как правило, Северная Атлантика достигает своего пика температуры лишь в начале сентября.

Исследователи отмечают, что предыдущий рекорд здесь на поверхности моря был зафиксирован в сентябре 2022 года при температуре 24,89 градуса по Цельсию. Отметим, что NOAA потребуется около двух недель, чтобы подтвердить новый рекорд, а до того времени он является лишь предварительным.

Ранее испанские исследователи заявили, что 24 июля температура поверхности Средиземного моря достигла рекордно высокой температуры. Все это происходило на фоне исключительной волны тепла, которая прокатилась по Европе. Ученые зафиксировали температурный рекорд, который составил 28,71 градуса по Цельсию.

Впрочем, исследователи считают, что данный температурный рекорд поверхности моря в Северной Атлантике не задержится надолго — средние температуры продолжат расти в течение августа и, вероятно, будет установлен новый рекорд. В то же время ученые отмечают, что новый температурный максимум более чем на 1 градус теплее, чем климатическая норма за последние 30 лет, в период с 1982 по 2011 годы.

Отметим, что с марта месяца Северная Атлантика начинает постепенно прогреваться после зимы. Еще весной ученые заметили, что температура поверхности моря здесь в среднем была выше, чем в предыдущие годы.

По словам Карины фон Шукман из Международного исследовательского центра Mercator Ocean, исследователи и раньше наблюдали за морскими волнами тепла, однако та, что мы наблюдаем сегодня является более экстремальной и смертоносной.

Океаны поглощают около 90% избыточного тепла, которое производят люди с начала индустриальной эпохи. За последние два десятилетия это накопление лишь удвоилось. Авторы исседования также отмечают, что в глобальном масштабе средняя температура океана с апреля регулярно бьет рекорды сезонной жары и по словам исследователей, в дальнейшем ситуация будет становиться лишь хуже.

Ранее Фокус писал о том, что температура поверхности моря впервые достигла рекордных 37,8°C.