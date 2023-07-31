Метаморфозы эволюции: что на самом деле важнее - руки или ноги

Важность тех или иных конечностей зависит от того, в какой среде обитает вид и вообще о каком именно виде идет речь.

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И у человека, и у многих животных есть четыре конечности – верхние и нижние, или же передние и задние. То есть по сути у животных также имеются свои руки и ноги. Но какой вид конечностей важнее? По словам ученых, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, о каком именно виде живых существ идет речь, пишет Live Science.

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По словам Джона Хатчинсона из Королевского ветеринарного колледжа, Лондон, Великобритания, все животные живут в разной среде обитания и эволюция создала определенные закономерности, которые помогают понять какой из видов конечностей более важен.

Если говорить о людях, то для ходьбы человек использует две нижних конечности, то есть ноги. Нам не нужны четыре ноги, чтобы перемещаться, а уже тем более для этого нам не нужны руки. В результате эволюции получилось так, что для человека все-таки важнее как раз ноги, ведь без рук люди все же могут выжить, а без ног, если нет вспомогательных приспособлений, — нет.

Для человека все-таки важнее как раз ноги, ведь без рук люди все же могут выжить Фото: Live Science

По словам Мэтью Равосы из Университета Джона Хопкинса, США, у людей ноги сильнее, больше по размеру и более выносливые, чем руки, поэтому однозначно среди живых существ человек относится к категории "ноги важнее".

Но самым ярким представителем этой своеобразной категории среди всех живущих когда-либо на Земле животных был тираннозавр. При общей длине тела примерно в 13,5 метров, длина передних лап этого хищного динозавра составляла всего 90 см. Это все равно, что у человека ростом в 1,8 метра будут руки длиной в почти 13 см.

По словам Хатчинсона, самые первые тираннозавры имели более длинные передние конечности, как и у многих хищников сотни миллионов лет назад. Но затем в ходе эволюции эти лапы уменьшились в размерах и главную роль стали играть задние конечности и конечно же массивная голова с огромной челюстью полной острых зубов. Ученый считает, что уменьшение передних лап позволило тираннозаврам эволюционировать и приобрести огромную голову, чтобы можно было легко схватить добычу своими огромными зубами.

При общей длине тела примерно в 13,5 метров, длина передних лап тираннозавра составляла всего 90 см Фото: Smithsonian Institution

В то же время, по словам Равосы, для птиц их "руки", то есть крылья, гораздо важнее, чем лапы. По сути, крылья являются модифицированными передними конечностями, чтобы птицы могли летать. И часто крылья являются самой большой частью тела способных летать птиц.

Например, такая птица, как странствующий альбатрос при длине тела, от кончика клюва до хвоста, в 1,3 метра, имеет размах крыльев в 3,3 метра. Поэтому любое серьезное повреждение крыльев ведет к неминуемой гибели птицы. Поэтому их можно отнести к категории "руки, то есть крылья важнее".

Конечно же на Земле есть виды живых существ, о которых нельзя сказать, что какой-то вид конечностей важнее, потому что их у них нет. Те же змеи или угри при отсутствии конечностей могут отлично перемещаться в своей среде обитания и успешно ловить добычу. Любой подобный придаток им бы только мешал, но эволюция позаботилась об этом, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, недавнее открытие ученых может изменить представление об эволюции рыб, в частности акул. Исследователи выяснили, что один из крупнейших видов акул на Земле на самом деле не холоднокровный.