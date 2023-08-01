Обманули всех. Солнечные панели производят в 5 раз больше углекислого газа, чем считалось

Новое исследование предполагает, что использование солнечных панелей оказалось намного опаснее, чем ученые предполагали ранее.

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Долгое время солнечные панели позиционировались как экологическая энергетическая альтернатива. Однако теперь итальянский исследователь заявил, что на самом деле они не так хороши, как считалось ранее, пишет Daily Mail.

Ученый сделал такое заявление после того, как обнаружил, что база данных, которую учреждения по всему миру используют для расчета прогнозов глобального углеродного следа, не включает выбросы из Китая. При этом именно эта страна производит около 80% солнечных панелей во всем мире.

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Данные свидетельствуют о том, что Китай использует в производстве электростанции, сжигающие уголь. Это в действительности помогло снизить стоимость технологий для других стран, однако значительно увеличило выбросы углекислого газа.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) утверждает, что выбросы солнечной фотоэлектрической (PV) промышленности составляют 48 г CO2 / кВтч. Но есть одно, но — эти данные не учитывают данные Китая. Новый же анализ показывает, что в действительности это значение ближе к 170 и 250 г CO2/кВт-ч, что составляет 62,5% от выбросов CO2 в сравнении с выработкой электроэнергии на природном газе.

Еще в 2021 году исследователь Центра международных исследований климата в Осло, Робби Эндрю заявил, что "если бы у Китая не было доступа к углю, солнечная энергия сегодня не была бы такой дешевой".

Отметим, что большинство солнечных элементов состоят из кремниевых полупроводников, стекла и металлов (серебро, медь, индий и теллур). Однако некоторые из них также включают аккумуляторную батарею, в которой используется литий. Исследователям известно, что сбор секла и кремния не оказывает влияния на окружающую среду, чего нельзя сказать о добыче металлов. Последняя приводит к выбросам парниковых газов, загрязнению почвы, воды и воздуха.

Ассоциация производителей солнечной энергии (SEIA) планирует к 2030 году треть всей производимой энергии в США перевести на солнечную энергетику. Это приведет к тому, что по всем Штатам будет разбросано более миллиарда солнечных панелей, большинство из которых будут произведены в Китае.

Два года назад итальянский исследователь Энрико Мариуттим обнаружил расхождения в базе данных. Ученый отмечает, что изучил базу данных и количество используемых фотоэлектрических систем с точки зрения сырья, а затем посмотрел на углеродный след — "он казался слишком маленьким".

В 2022 году ученые из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Колорадо провели исследование. Его результаты показали, что выбросы на один произведенный в Китае модуль вдвое выше для модулей из кристаллического кремния, чем, например, в США. Если речь идет о тонкопленочных модулях из теллурида кадмия — этот показатель и вовсе выше в 4 раза.

Позже Институт покупателей чистой энергии выступил с заявлением, в котором предупреждал о доминировании Китая в фотоэлектрической отрасли. Исследования свидетельствуют, что если в стране продолжит расти производство солнечной энергии. Уже к 2040 году выбросы углерода в мире увеличатся на 18 миллиардов тонн, и этот рост будет связан с фотоэлектрической промышленностью.

В то же время Международное энергетическое агентство заявляет, что уже к 2025 году мир, вероятно, будет полностью полагаться на Китай в поставках ключевых строительных блоков для производства солнечных панелей. Отметим, что некогда США, Япония и Германия доминировали в этой отрасли, однако правила использования угля оттеснили три электростанции, что позволило Китаю, не придерживающемуся этому правилу, занять первое место.

По мнению Мариутти, основная проблема заключается в том, что мир не спешит признать "перемещение отрасли в Китай". Исследования показывают, что страна набирала обороты в отрасли примерно до 2016 года, однако сборщики данных могли использовать лишь оценки и модели выбросов, игнорируя конкретные цифры.

Исследователь отмечает, что в 2014 году ученые рассчитали углеродоемкость фотоэлектрической энергии, как если бы панели были произведены в Европе с низкоуглеродной энергией. Однако эти отчеты существенно уступали тому, что происходит в действительности. Ученый полагает, что недостоверность данных вызвана тем, что в них не учитываются добыча кремния, токсичные отходы панелей, а также эффект альбедо, когда сильно отражающие свойства солнечных панелей темного цвета усиливают парниковый эффект.

Исследователи полагают, что в действительности лишь первые два фактора способны более чем втрое увеличить "период окупаемости" панелей — время, за которое они станут углеродно-нейтральными после установки.

Отметим, что выводы Мариутти столкнулись с критикой коллег. Например, ведущий исследователь выбросов возобновляемых технологий в Университете Оксфорд Брукс, доктор Марко Раугей предположил, что в выводах Мариутти есть не состыковки. Например, исследователь отмечает, что большая часть мира сегодня использует китайские панели, однако результаты выбросов углерода все еще остаются меньшими, чем предсказывает ученый.

Ранее Фокус писал о том, что солнечные панели станут легче в 100 раз: зачем ученым понадобились такие устройства.