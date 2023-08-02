Святой Грааль генной терапии: ученые смогли контролировать ДНК человека с помощью тока

Исследователи с помощью новой технологии смогли "включать" и "выключать" выработку инсулина в организме.

Related video

Команде ученых из Швейцарии удалось включать и выключать человеческие гены, использовав для этого токи от двух медицинских игл для акупунктуры, пишет Daily Mail.

Стимулирующие разряды тока активировали гены, которые активировали выработку инсулина в организме. Эти гены были созданы с использованием методов генной терапии, разработкой которых занималась швейцарская команда ученых на протяжении пяти лет.

Ученые назвали свое детище "недостающим звеном" для развития генной терапии. Они полагают, что новый метод может стать революцией в носимых технологиях: от медицинских устройств до фитнес-трекеров. Таким образом будет создан совершенно новый путь для связи электронных устройств с человеческим телом.

Система под названием "технология регулирования постоянного тока" (DART) наладила связь между электронными и биологическими системами, который ранее были "в значительной степени несовместимыми".

"Электронные и биологические системы до последнего времени были мало совместимы из-за отсутствия функционального коммуникационного интерфейса", — говорится в новом исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature Metabolism.

"Биологические системы запрограммированы генетикой, они медленно обновляются в процессе эволюции и контролируются ионами, проходящими через изолированный мембраны. В это же время, электронные системы – являются цифровыми, запрограммированные легко обновляемым программным обеспечением и управляются электронами, текущими по изолированным проводам", — отмечается в научной работе.

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH) разработали максимально простую системы, в которой использовали игольчатые электроды, одобренные ВОЗ и FDA.

Система DART подает постоянный ток на протяжении 10 секунд напряжением 4,5 вольта один раз в день, чтобы стимулировать выработку необходимого количества инсулина в организме диабетиков.

Интерфейс DART питается от батареи и, по сути, расщепляет крошечные капли воды внутри человеческих клеток на сильно заряженные ионы или "активные формы кислорода". Созданные учеными гены реагировали на заряженные молекулы кислорода тем, что запускали выработку инсулина.

Команда под куроводством молекулярного биологи Джинбо Хуана смогла продемонстрировать, что система DART может активировать генную терапию, производящую инсулин, которую внедрили в эмбриональные клетки почек человека, стволовые клетки человека и различные модели лабораторных грызунов.

Группа ученых надеется, что их система DART "подготовит почву для электроуправляемой экспрессии генов на основе носимых устройств".