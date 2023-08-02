Со вкусом мятной жвачки. Раскрыты удивительные секретные ингредиенты в феромонах моли

Исследователи пришли к выводу, что соединение, найденное в феромонах самцов моли, имеет весьма знакомый запах для людей.

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Новое исследование показывает, что у феромонов моли и жевательной резинки со вкусом мяты есть нечто общее. Похоже, этот аромат в действительности одобрен природой, когда речь идет о привлечении и соблазнении партнера, пишет Inverse.

В новом исследовании ученые из Университета Северной Каролины сосредоточились на изучении сложного химического коктейля, содержащего феромон-афродизиак у самцов моли Chloridea virescens, также известных как табачные листовертки.

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По словам старшего автора исследования, профессора городской энтомологии в Университете штата Северная Каролина Коби Шала, они с коллегами обнаружили, что самки и самцы мотыльков производят феромоны, весьма похожие друг на друга, однако есть между ними и нечто разное. Например, самки создают свою смесь только из жирных кислот и придерживаются точного химического соотношения. Тогда как самцы используют комбинацию спиртов, альдегидов, ацетатов и карбоновых кислот.

В новом исследовании Шал с коллегами определили два дополнительных соединения, которые, вероятно, встречаются в большинстве мужских феромонов:

алифатические полиненасыщенные углеводороды;

растительные соединения, в том числе метилсалицилат (MeSA), происходящий из растительного гормона салициловой кислоты.

Последний также известен как масло гаультерии и входит в состав мятной жевательной резинки. К слову, ученые также обнаружили, что все эти соединения поступают из рациона самца мотылька. По словам авторов исследования, они были весьма удивлены, что мужской феромон состоял из столь широкого спектра соединений. В то же время феромоны растительного происхождения распространены у бабочек, которые поедают химически защищенные растения и превращают эти соединения в феромоны. Однако также известно, что мотыльки не делают этого.

Представители этого вида десятилетиями привлекают внимание энтомологов, так как являются сельскохозяйственными вредителями табачных полей. Теперь исследователям наконец-то удалось изучить их феромоны. Авторы исследования полагают, что фирменный запах самцов может выполнять сразу несколько важных ролей в зависимости от того, кто именно воспринимает их феромоны:

для самок действует как афродизиак и влияет на выбор спаривания;

для самцов действует как репеллент.

Мотыльки ведут ночной образ жизни, а потому у них развились модели общения с помощью феромонов и звуков. Исследователи полагают, что химическое общение между мотыльками в действительности следует сценарию: самки привлекают внимание самца за километры, используя свои летучие химические сигналы; в свою очередь самец должен уклоняться от хищных летучи мышей на пути к потенциальному партнеру, позволяя самке спокойно ждать. Как только он достигнет места назначения, ему необходимо соблазнить самку — для этого он использует свои химические сигналы, которые ощутимы лишь на близком расстоянии. Впрочем, исследователи отмечают, что этот процесс ухаживания остается еще слишком мало изученным.

Шал с коллегами обнаружили, что MeSA увеличивает шансы самца моли на спаривание. В ходе исследования ученые вырастили экспериментальную когорту самцов и держала их на диете с низким содержанием MeSA. Далее ученые сравнили уровни соединения у самцов моли, выращенных в лаборатории, и контрольной группы — у последних они оказались значительно выше. При это ученые обнаружили, что самцы из контрольной группы значительно преуспела в ухаживаниях за самками, тогда как выращенные в лаборатории самцы показали результаты ниже среднего.

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