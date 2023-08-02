10 000 землетрясений за 3 года. Ученые поняли, что запустило смертоносный рой толчков в Японии

Последние несколько лет нечто под землей то и дело заставляет полуостров Ното сотрясаться — исследователи считают, что наконец-то выяснили, что это.

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За последние три года на японском полуострове Ното произошло более 10 000 землетрясений, и теперь исследователи полагают, что им наконец-то удалось найти то, что вызывает эти подземные толчки, пишет Live Science.

Новое исследование предполагает, что огромный рой землетрясений, по-видимому, вызван движением жидкостей давно потухшего вулкана, которые проталкивают рухнувшую систему. Огромное количество землетрясений зафиксированы на полуострове Ното у Японского моря, на северном побережье страны.

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Несмотря на то, что вулканической активности здесь не наблюдается последние 15,6 миллиона лет, ученые настаивают, что подземные толчки происходят из-за того, что жидкая магма все еще движется глубоко под поверхностью в древней обрушившейся кальдере.

По словам ведущего автора исследования, специалиста по Земле из Исследовательского центра прогнозирования землетрясений и извержений вулканов в Университете Тохоку в Японии, Кейсуке Йошиды, этот рой землетрясений был вызван восходящим движением жидкости, проходящую через сложную сеть разломов.

Отметим, что землетрясения начались в декабре 2020 года. Исследователи насчитали более 1000 подземных толчков силой 2 балла и более, одно — силой 5,4 балла в июне 2022 года и одно силой 6,5 в мае 2023 года, в результате которых 1 человек погиб и десятки получили ранения.

В ходе исследования Йошида с коллегами изучили рой, рассмотрев сейсмические волны от более чем 10 000 землетрясений магнитудой 1 и более, которые произошли в этом районе за последние 3 года. Исследователи обнаружили, что землетрясения возникли в земной коре на глубине 20 километров, а затем постепенно мигрировали на более мелкие глубины.

Авторы исследования отмечают, что это согласуется с подъемом жидкости через существующую сеть разломов. Эпицентры землетрясений располагаются по кругу, а это указывает на кольцеобразную структуру этой сети разломов — это может указывать на древнюю обрушившуюся кальдеру ныне потухшего вулкана.

Более исследования уже подтвердили, что недавно потухшие вулканы могут все еще содержать очаги липкой магмы. Когда эти жидкости движутся, они способны деформировать кору и вызывать скольжение разломов относительно друг друга.

Йошида отмечает, что подобные рои землетрясений в действительности могут возникать в любое время в зонах субдукции, где шлифование одной плиты под другой непрерывно перемещает жидкости вокруг земной коры. Тем не менее ученые не исключают, что движение жидкости на самом деле вызвано разрушительным землетрясением Тохоку силой 9,1 балла в 2011 году.

Авторы исследования отмечают, что все еще остается вопрос, как этот рой мелких толчков сумел перейти к большому разрушительному землетрясению, которое произошло в мае 2023 года. Исследователи планируют продолжить работу, чтобы ответить на этот интригующий вопрос.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ предсказывать крупные землетрясения.