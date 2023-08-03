Во Флориде растет число случаев "божьей кары": все больше людей заражаются проказой

Исследователи пока не нашли источник распространения заболевания, которое уже стало эндемическим.

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Во Флориде, США, продолжает расти количество случаев заражения проказой, о чем свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Более того, в новом отечете агентства говорится, что заболевание стало эндемическим, а это означает, что угроза заражения проказой останется в этом штате навсегда, пишет IFL Science.

Согласно официальным данным, в США за 2020 год было зарегистрировано 159 случаев проказы, из которых большая часть приходилась на Флориду. На Центральную Флориду в целом приходится 81% случаев проказы по всему штату.

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Проказа или болезнь Хансена – это хроническая бактериальная инфекция, вызываемая бактериями Mycobacterium leprae или Mycobacterium lepromatosis. Болезнь может привести к повреждению нервов, дыхательных путей, кожи и глаз. Среди самых распространенных симптомов – обесцвечивание отдельных участков кожи, появление наростов, язв на подошвах ног, отек лица, онемение и возможный паралич. Проказа упоминается еще в Ветхом Завете и называется "божьей карой", также известно, что раньше заболевание диагностировали священнослужители.

Повреждение нервов является самым неприятным симптомом, так как это полностью блокирует способность ощущать боль. Из-за этого люди могут не заметить повреждений на своем теле и последующей инфекции. Раньше поврежденные конечности ампутировали, но в современном мире к такой крайней мере прибегают очень редко.

С самого начала проказа была редкостью для США, куда ее завозили из других частей мира, где заболевание было эндемическим. Новые же данные говорят, что одна треть случаев проказы была приобретены на месте. Также отмечается, что большинство случаев было зарегистрировано у людей, родившихся в США. Это важно потому, как указывает на то, что люди заражались бактериальной инфекцией в раннем возрасте, но симптомы болезни проявились позже.

"Полученная информация предполагает, что проказа стала эндемической во Флориде, что требует дальнейшего изучения методов ее передачи", — говорится в отчете.

Авторы опубликованного доклада говорят, что пока не могут найти источник заражения. Считается, что необходим тесный и длительный контакт с больным с нелеченой проказой, возможно, в течение многих месяцев.

Ученые подозревают, что всплеск проказы во Флориде произошел из-за дикого животного. Многие заразившиеся проводили немало времени на улице, что позволяет предположить, что люди вступили в контакт с патогеном через естественную среду.

Исследователи знают, что проказу могут переносит броненосцы, которые живут в некоторых частях южной Флориды. Несмотря на это, случаи проказы появляются и в других регионах США, где броненосцы не обитают.

Хорошая новость заключается в том, что около 95% людей имеют естественный иммунитет к проказе. Заболевание также можно вылечить, если вовремя его диагностировать. Обычно пациентам назначают коктейль из антибиотиков, который необходимо регулярно принимать в течение нескольких лет.