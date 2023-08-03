Борьба на клеточном уровне. Почему загар на человеческой коже проявляется лишь спустя время

Исследователи считают, что наконец-то разгадали главную тайну, почему загар на нашем теле проявляется не сразу, а с задержкой в часы, а то и сутки.

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Для многих загорающих долгое время загадочной причудой науки оставалось то, почему наш загар появляется лишь через несколько часов, а порой и дней, после того, как мы покинули пляж. Сегодня исследователи пролили свет на эту тайну, пишет Daily Mail.

Теперь исследователи полагают, что у них наконец-то появился ответ — это связано с двумя конкурирующими процессами в наших клетках. Авторы исследования, биологи из Тель-Авивского университета в Израиле утверждают, что когда человек подвергается воздействию солнечных ультрафиолетовых лучей, первоначальной реакцией организма является восстановление повреждений ДНК в клетках. Однако на несколько часов эта реакция подавляется другим механизмом, который отвечает за пигментацию кожи — более известный как загар.

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Отметим, что новое исследование было проведено учеными, которые ранее обнаружили, что солнечные ванны способны повысить либидо человека, а также заставляют нас хотеть секса. Авторы исследования отмечают, что пигментация кожи приостанавливается после пребывания на солнце, однако механизм этой приостановки все еще остается неизвестным.

На клеточном уровне существуют два механизма, которые защищают нашу кожу от воздействия опасного ультрафиолетового излучения. Первый направлен на восстановление ДНК в клетках кожи, поврежденных радиацией, а второй включает повышенную выработку меланина — естественного пигмента в организме, который также придает глазам и волосам темный цвет.

Известно, что меланин вырабатывается и распределяется особыми клетками, называемыми меланоцитами, и затемняет кожу, тем самым защищая ее от будущего воздействия радиации. По сути, когда мы подвергаемая воздействию УФ-лучей, первый механизм эффективно парализует другой до тех пор, пока коррекция ДНК не достигнет своего пика. Исследователи отмечают, что это происходит примерно через несколько часов воздействия ультрафиолета.

По словам автора исследования, профессора Кармита Леви, генетическая информация должна быть защищена от мутаций, поэтому этот механизм восстановления имеет приоритет внутри клетки во время воздействия солнечных лучей. Простыми словами, механизм восстановления ДНК в клетке говорит всем остальным механизмам, чтобы они "остановили все и дали ему спокойно закончить свою работу".

Предыдущее исследование ученых показало, что белок MITF, активирующий во время пребывания на солнце, отвечает за регулирование этих двух механизмов. В новом же исследовании ученые показали, что другой белок, названный АТМ, играющий ключевую роль в репарации ДНК, активирует первый механизм и отключает второй.

В ходе исследования ученые провели ряд лабораторных экспериментов с мышами и тканями кожи животных показали ингибирование ATM — простыми словами, удаление уровней пигментации, вызванной белком. Леви полагает, что этот процесс, вероятно, использует компоненты механизма пигментации, чтобы увеличить шансы клетки на выживание мутаций после радиационного облучения.

Авторы исследования полагают, что в дальнейшем полученные ими результаты могут помочь исследователям в области защиты кожи, а также, возможно, в попытках предотвратить развитие рака кожи.

Ранее Фокус писал о том, можно ли загореть используя солнцезащитный крем.