У Вселенной возник вопрос: в глубоком космосе астрономы нашли гигантский знак вопроса (фото)

Исследователи говорят, что уникальный объект удалось обнаружить с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

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Космический телескоп Джеймса Уэбба нашел идеальной формы знак вопроса, который прятался в глубоком космосе, невдалеке от пары молодых звезд под названием Herbig-Haro 46/47, пишет Daily Mail.

Пока не ясно, действительно ли у Вселенной появился к нам вопрос. Эксперты утверждают, что природа гигантского вопросительного знака может быть менее пугающей, чем кажется на первый взгляд. Возможно, этот знак препинания появился в результате слияния двух галактик, одна из которых растягивается под действием гравитации другой.

"Существуют миллиарды галактик, которые мы можем наблюдать в нашей части Вселенной, и большинство из них имеют спиралевидную или эллиптическую форму. Но, как в случае с облаками на Земле, если в них долго всматриваться, можно увидеть все что угодно", — говорит руководитель отдела астрономии Университета Сассекса Стивен Уилкинс.

Знак вопрос был обнаружен телескопом во время создания карты космического излучения – фонового света, который остался после Большого взрыва, сформировавшего Вселенную. Космический знак препинания был обнаружен в самом верхнем углу изображения телескопа Уэбба, который остается самым большим и мощным телескопом из всех когда-либо запущенных в космос. Уникальность этого телескопа заключается в том, что он может видеть галактики, сформировавшиеся всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

На снимке в ближнем инфракрасном свете также видны зарождающиеся звезды Herbig-Haro 46/47, которые находятся в 1470 световых годах от Земли в созвездии Паруса. Они видна на снимке как пыльно-голубая туманность, которая расположилась на заднем плане.

"То, что раньше мы видели как размытые пятня неопределенной формы, теперь мы имеем возможность рассмотреть во всех удивительных деталях, как сложные облака и нити из газа и пыли. Возможно, однажды мы сможем посмотреть на эту галактику с помощью настолько мощных телескопов, что даже ее необычная форма потеряется в новых деталях", — говорит астроном.

По словам экспертов, гигантский знак вопроса в космосе образовался при столкновении двух галактик, которые находятся в одном и том же гравитационном поле. Точка в этом вопросительном знаке, вероятно, является крупной галактикой, чьи приливные силы вытянули меньшую галактику в изогнутую линию.

Эксперты не исключают, что объект также может оказаться просто двумя галактиками, находящимися в непосредственной близости друг от друга. Красный цвет вопросительного знака говорит о том, что объект находится очень далеко от нас в космосе.

Напомним, недавно астрономы нашли туманность, которая похожа на кошачью морду. Примерная ширина этой туманности составляет 150 световых лет и снимок этого объекта сделал телескоп VLT Европейской южной обсерватории.