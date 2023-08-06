Может убить 6 человек. У этой гадюки самые длинные клыки среди всех ядовитых змей на Земле (фото)

Самый страшный укус может сделать очень толстая и длинная ядовитая змея из Африки.

Related video

Самыми длинными клыками среди всех ядовитых змей на Земле обладает габонская гадюка. Она обитает в тропических и субтропических лесах Африки, но иногда ее можно встретить и в саванне. Эта ядовитая змея представляет угрозу как для маленьких, так и больших животных, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Габонская гадюка является хищником и с помощью своих огромных клыков, наполненных ядом, может убить животное размером с антилопу. Длина эти клыков составляет 5 см и это самый большой размер хранилищ яда среди всех ядовитых змей на Земле.

Длина эти клыков составляет 5 см и это самый большой размер хранилищ яда среди всех ядовитых змей на Земле Фото: ScienceAlert

Эта гадюка может вырастать до 2 метров в длину, толщина ее тела может достигать 40 см, а вес – 20 кг. Ширина головы габонской гадюки составляет 15 см, и она имеет интересный узор, который напоминаем опавший лист. Таким образом змея может хорошо маскироваться и ее жертвы – лягушки, птицы, мыши и другая добыча – не замечают, что их ждет в зарослях неминуемая смерть от страшного укуса.

Габонская гадюка всегда ждет свою жертву "в засаде", пока та не пробежит мимо. Известно, что всего за 1 секунду ядовитая змея может прыгнуть на расстояние в 6 метров. Некоторые ученые считают, что у габонской гадюки появились такие огромные клыки, чтобы она могла лучше совершать нападения на млекопитающих разного размера.

Габонская гадюка имеет интересную особенность: в отличие от других ядовитых змей она не просто делает укус, а держит добычу до тех пор, пока та не умрет. Таким образом во время укуса змея вспрыскивает в жертву огромное количество яда: примерно до 2,4 тысячи миллиграммов сухого яда и до 10 миллилитров жидкого яда. Чтобы понимать масштаб угрозы, важно знать, что уже 100 миллиграммов сухого яда часто смертельны для человека. То есть, кажется, что змея впрыскивает в жертву слишком много яда и в этом нет необходимости. Но все дело в том, что яд у габонской гадюки не такой токсичный, как у других ядовитых змей.

Эта гадюка может вырастать до 2 метров в длину, толщина ее тела может достигать 40 см, а вес – 20 кг Фото: ScienceAlert

Габонская гадюка очень редко нападает на людей и в основном при виде проходящего мимо человека она шипит, чтобы заставить убраться непрошеного гостя с ее территории. Но иногда эти змеи все же нападают на людей, но существует противоядие, которое может спасти жизнь человеку. Ученые предполагают, что теоретически за один раз габонская гадюка может создать такое количество яда, которым можно убить за раз сразу 6 человек.

Габонская гадюка может нападать на небольших обезьян. Например, известен случай, когда ученые в Кении наблюдали как змея напала голубую мартышку, но та была настолько большой, что гадюка просто не смогла ее проглотить.

Хотя клыки габонской гадюки считаются самыми большими среди всех ядовитых змей на планете, но они не настолько большие, если сравнивать их с размером головы змеи. В этом плане самые длинные клыки среди всех змей по сравнению с головой имеет ядовитая пятнистая лесная змея (Bothrops taeniatus) из Южной Америки.

Фокус уже писал о том, что в Индонезии кобра укусила своего заклинателя. Вместе с друзьями молодой человек устраивал представления со змеями и собирал чаевые. Укус опасной змеи вызвал паралич жизненно важных органов.