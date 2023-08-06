Мрачные новости для океанов Земли: температура достигла самой высокой точки, но будет только хуже

Исследователи отмечают, что глобальная температура мирового океана достигла самой высокой отметки за всю историю наблюдений.

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Последние несколько месяцев наша планета и ее обитатели потерпают от рекордных температур — рекордные волны тепла обрушили на сушу невыносимую жару и лесные пожары, тогда как жители океана оказались в западне — воды, которые ранее были для них прохладным домом, теперь неумолимо нагреваются, пишет Futurism.

Новые данные агентства по изменению климата Европейского Союза Copernicus свидетельствуют о том, что Мировой океан нагревается с ошеломляющей скоростью — средняя температура воды в нем достигла более 21,1ºC, что официально выше всех предыдущих температурных рекордов. По словам ученой из программы Copernicus Саманты Берджесс, данное наблюдение имеет весьма отрезвляющий эффект — столь сильный нагрев океана рано или поздно приведет к ужасным последствиям для морских растений и животных, которые называют глубины океана своим домом.

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Исследователи опасаются, что это еще не предел в дальнейшем океан лишь продолжит нагреваться — в результате, весьма страшно представить, насколько теплее может стать океан в период с настоящего момента и до марта следующего года. Ученые отмечают, чем больше люди продолжат сжигать ископаемого топлива, тем больше избыточного тепла будет поглощаться океанами — то есть потребуется больше времени, чтобы стабилизировать их и вернуть в прежнее состояние.

Отметим, что ранее исследователи сообщали о том, что температура воды у берегов Флориды достигла температуры горячей ванной — по словам сотрудников некоммерческого Фонда восстановления кораллов, ситуация настолько критическая, что им пришлось начать "эвакуацию кораллового рифа".

По словам исследовательницы из Национального управления океанических и атмосферных исследований Кэтрин Ленески, на мелководных рифах во Флориде широко распространено обесцвечивание кораллов, а многие из них и вовсе уже погибли от жары.

Ученые отмечают, что помимо парниковых выбросов, свою лепту в наступление адской жары также внес Эль-Ниньо, который официально вступил в свои права. В последний раз эта периодическая климатическая картина наблюдалась в 2016 году, когда большинство температурных рекордов побили предыдущие. Исследователи опасаются, что нынешний Эль-Ниньо будет иметь такой же эффект, а потому жара, которую мы наблюдаем сегодня — это лишь начало.

Тем не менее исследователи подчеркивают, что дело не только в Эль-Ниньо, но также избыточный вылов рыбы и выбросы парниковых газов, а также загрязнение планеты отходами — все это вместе, по мнению исследователя из Плимутской морской лаборатории в Великобритании, Мэтта Фроста, подвергает океаны невероятному стрессу.

Ранее Фокус писал о том, что Мировой океан достиг самой высокой температуры за всю историю наблюдений.