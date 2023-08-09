Потревожили древних. Под морским дном Земли впервые обнаружили жизнь (фото)

Ученые считают, что им удалось совершить одно из самых больших открытий за почти полвека исследований морского дна.

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Океан покрывает большую часть поверхности Земли, однако нам все еще чрезвычайно мало известно о нем. Только что ученые объявили об удивительной новой экосистеме, которую им удалось обнаружить под морским дном Земли — открытие было сделано в вулканических пещерах у берегов Центральной Америки, пишет IFLScience.

Открытие было сделано во время экспедиции исследовательского судна Falkor Океанического института Шмидта (SOI). В общей сложности потребовалось 30 дней, чтобы завершить экспедицию и совершить одно из самых больших открытий за 46 лет изучения гидротермальных жерл.

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По словам исполнительного директора SOI, доктора Джотики Вирмани, на Восточно-Тихоокеанском возвышении, подводный робот переворачивал участки вулканической коры и обнаружил совершенно новую для науки экосистему. Здесь изобиловали черви, улитки, хемосинтезирующие бактерии, по-видимому, процветающие, несмотря на то, что жили при температуре воды в 25°C. Исследователи отмечают, что это открытие полностью поменяло то, как ученые сегодня рассматривают гидротермальные источники — по сути, они добавляют новое измерение с экосистемами, которые существуют как на поверхности жерл, так и под ними.

Эксперимент с сетчатым ящиком Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Во время исследования ученые, по сути, впервые заглянули под гидротермальные источники и сделали действительно грандиозное открытие. Простыми словами, им удалось обнаружить загадочную экосистему, которая процветает под другой экосистемой. Авторы исследования считают, что это еще одно доказательство того, что жизнь существует в "совершенно невероятных местах".

Ученые отмечают, что жизнь впервые была обнаружена под гидротермальными источниками, которые представляют собой горячие вулканические источники, расположенные вдоль морского дна. Кроме того, ученые обнаружили доказательства того, что поверхностные черви, например, трубчатые черви, способны перемещаться под поверхностью, используя вентиляционные жидкости, позволяющие им расширять ареал обитания.

Молодые трубчатые черви обнаружены в образце вулканической корки Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Гидротермальные источники могут появиться, когда тектоническая активность приводит к смещению и растрескиванию плит земной коры. В результате эти трещины заполняются морской водой, которая нагревается от магмы, заставляя ее подниматься обратно на морское дно.

Исследователи уже давно поняли, как появляются новые гидротермальные жерла, однако непонятным все еще оставалось то, как быстро возникают экосистемы, которые живут на них. Одними из наиболее распространенных обитателей этих систем являются трубчатые черви, однако исследователям редко удалось обнаружить детенышей на поверхности гидротермальных источников. Новое открытие проливает свет на эту загадку.

Бельдюга плавает рядом с башней трубчатых червей Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Теперь исследователи знают, что трубчатые черви способны перемещаться и под поверхностью гидротермальных источников, что в некоторой степени объясняет, как им удается колонизировать новые места обитания.

По словам руководителя экспедиции, доктора Моники Брайт из Венского университета, они с коллегами использовали подводного робота ROV SuBastian, чтобы собрать некоторых животных, живущих под поверхностью. Ученые проанализировали находки и пришли к выводу, что существует сразу две динамичные среды обитания жерла:

те, что живут над поверхностью;

те, что живут под поверхностью.

Причем все они процветают в унисон, в зависимости от вентиляционной жидкости снизу и кислорода в морской воде сверху. По словам президента и соучредителя Института океана имени Шмидта, Венди Шмидт, подобные открытия еще раз доказывают, что нам необходимо полностью изучить наш океан для понимания того, что скрывается в его глубинах. Открытие новых существ, ландшафты, а теперь совершенно новая экосистема подчеркивает, как много нам еще предстоит узнать о нашем океане и как важно защитить то, чего мы еще не знаем или не понимаем.

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