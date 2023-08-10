Сокрыты под толщей воды. У берегов Сицилии обнаружили три неизвестных ранее вулкана шириной в 6 км

Исследователи полагают, что эти три подводных гиганта высотой 150 метров могут быть все еще действующими.

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Во время недельной глубоководной экспедиции международная группа исследователей из нескольких университетов мира сделала неожиданное открытие. У юго-западного побережья Сицилии обнаружили сразу три неизвестных ранее ученым подводных вулкана, пишет The Guardian.

Ученые отмечают, что это исследование является крайне важным, однако авторы исследования все еще не уверены, что подводные гиганты все еще активны. По словам исследователей, подводные вулканы имеют ширину около 6 километров и возвышаются над морским дном более чем на 150 метров. Они присоединяются к серии других вулканических конусов, обнаруженных учеными из Национального института океанографии и экспериментальной геофизики (OGS) в 2019 году в морской зоне между Мадзара-дель-Валло в сицилийской провинции Трапани и Шаккой, городом в Агридженто.

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По словам соавтора исследования Дарио Сивиле из OGS, они с коллегами считают данное открытие чрезвычайно важным, так как оно проливает свет на местное морское дно. Ученые отмечают, что история судоходства Средиземному мору насчитывает тысячелетия, однако ученым все еще крайне мало известно о том, что скрывается здесь под толщей воды.

Экспедиция проводилась на борту немецкого судна Meteor и была завершена лишь несколько лет назад. В ходе исследования ученые просканировали ранее неисследованное морское дно вдоль Сицилийского пролива и обнаружили нечто действительно любопытное. Кроме того, ученым удалось собрать образцы горных пород, в том числе отложения лавы — они будут исследованы в ближайшие месяцы.

Образцы горных пород, отобранные для анализа Фото: National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics

По словам Сивили, во время работы они с коллегами заметили гидротермальную активность, однако ученые все еще не берутся говорить, являются ли найденные вулканы активными. Уйдут месяцы на анализ горных пород и интерпретацию сейсмических профилей высокого разрешения, и только после этого ученые смогут сказать, являются ли вулканы действующими.

Отметим, что подводные извержения часто остаются незамеченными, однако ученые предполагают, что под толщей воды в океане скрывается более одного миллиона вулканов. При этом они являются источниками 80% вулканической активности во всем мире.

К слову, во время экспедиции ученые также обнаружили обломки корабля размером 100 х 17 метров на глубине 110 метров примерно на полпути между вулканическим островом Линоза и Сицилией. Исследователям до сих пор ничего неизвестно об этом кораблекрушении, более того, на данный момент невозможно установить, когда оно произошло.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые вулканы извергаются совершенно иначе, чем мы думали.