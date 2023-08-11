Как в газовой камере. Дым от лесных пожаров неожиданно сильно нагревает Землю

Исследователи обнаружили в дыме частицы, которые поглощают свет во всем видимом спектре.

Related video

Среди частиц дыма от лесных пожаров, видимо, есть такие, которые улавливают удивительное количество тепла в атмосфере Земли, пишет Space.com.

Учитывая то, что лесные пожары будут усиливаться из-за антропогенного изменения климата, и судя по всему, будут еще больше нагревать планету.

В рамках нового исследования ученые использовали самолет NASA Douglas DC-8, который был превращен в летающую научную лабораторию. Самолет делал замеры, пролетая над местами крупнейших пожаров в США. Результаты исследования показали, что в дыме от пожаров присутствует малоизученный тип частиц, названный органическим "темно-коричневым углеродом". Как оказалось, он сильно поглощает тепло – настолько сильно, что на его долю приходится более половины общего тепла, которое собирает дым от лесных пожаров.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Вполне вероятно, что эти более опасные частицы образуются подобно саже в высокотемпературном пламени вдоль переднего края лесного пожара", — говорит соавтор исследования из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Рохан Мишра.

Исследователи также изучили количество новых частиц в дыме от пожаров в сравнении с другими, такими как черный углерод или сажа. Черный углерод является второй глобальной причиной потепления на планете после углекислого газа. Оказалось, что количество частиц темно-коричневого углерода в четыре раза превосходило число частиц черного углерода.

По словам ученых, это увеличивает вероятность того, что лесные пожары нагреют нашу планету намного больше, чем ожидалось раньше. Частицы были включены в существующие климатические модели, но их влияние на потепление оставалось мало изученным. Отмечается, что частицы темно-коричневого углерода попадают в атмосферу также при сжигании ископаемого топлива.

"Обычно климатические модели сосредотачивались на черном углероде, когда речь заходила о потеплении, но это совсем не то, что показывают полевые наблюдения", — говорит ведущий автор исследования из Вашингтонского университета в США Раджан Чакрабарти.

Ученые предполагают, что обнаруженные частицы поглощают свет во всем видимом спектре, от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного. Они также плохо поддаются обесцвечиванию под воздействием солнца. Предполагалось, что это должно происходить в течение дня после того, как частицы попадают в атмосферу.

Но лабораторные эксперименты показывают, что темно-коричневые углеродные частицы не выгорают и поглощают такое же количество тепла в течение как минимум трех дней.

Предполагается, что обесцвечивание частиц сильно зависит от высоты, на которую поднимается дым и атмосферных условий. Ближе к земле, где выше вероятность теплого и влажного климата, коричневый углерод теряет свой цвет или обесцвечивается всего за день.

Напомним, недавно ученые выяснили, что жара пробирается даже в недра Земли. Исследователи впервые связали подземное изменение климата с изменением почвы под городскими районами — результаты выглядят весьма пугающе.