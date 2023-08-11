Археологи показали лучший из древнегреческих домов, который сохранился до наших дней (видео)

Город-крепость Горрей в Древней Греции состоял из 100 домов, построенных из местного известняка. Несколько домов все еще сохранились.

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В Греции лучше всего сохранившиеся древние дома классического и эллинистического периодов можно найти в древнем городе Горрей в регион Эпир. Здесь есть четыре здания позднего классицизма: три частных дома и общественное строение. Об этом сообщает Greek Reporter.

В планировке города — двенадцать узких параллельных улиц на севере и юге, которые пересекают две более широкие улицы.

Поселение в Древней Греции состояло из 100 домов, построенных из местного известняка. Несколько частей домов все еще сохранились. Сейчас можно рассмотреть камень, из которого строились дома, оконные рамы и некоторые другие детали здания.

Широко использовался резервуар с водой, рядом с которыми также располагалась ограждающая стена и лестница. По лестнице спускались ко дну резервуара, чтобы его очистить и набрать свежую воду. Стена была построена из прямоугольных камней и известняка. Она располагалась выше цистерны, чтобы люди не бросали в нее мусор.

Древний город-крепость Горрей

Древнегреческих построек сохранилось немного, и в большинстве случаев только общественные здания, такие как храмы, зрительные залы, стадионы, рынки и кладбища. Частные дома сохранились большей частью плохо, чаще всего — только фундамент.

Поселение Горрей основали в конце 4 века до нашей эры.

Древний город-крепость Горрей

Примечательная его особенность — оборонительный характер: массивные крепостные стены, места с укрепленными башнями и цистерна для сбора воды. Город-крепость занимал стратегическое положение и охранял коридор из Амвракийского залива в бассейн Янины.

Римляне разрушили поселение в 167 г. до н.э., но впоследствии оно было восстановлено. Люди окончательно переселились из этого места в Никополь после 31 г. до н.э.

Поселение Горрей основали в конце 4 века до нашей эры

Древний Никополь хорошо сохранился — это полноценный древний город с театром, стенами и многими другими реликвиями.

Напомним, что жители Древнего Китая стали использовать уголь на 1200 лет раньше, чем считалось прежде.

Также сообщалось, что во время ремонтных работ в аэропорте Ванкувера нашли артефакты, принадлежащие коренной народности масквимов.