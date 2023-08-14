Звезда "с разбитым сердцем": астрономы выяснили, в чем секрет ее странного "сердцебиения" (видео)

Астрономы обнаружили огромные приливные волны высотой в миллионы километров, которые обрушились на далекую звезду.

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Ученые представили новое исследование далекой необычной звезды в издании Nature Astronomy. Она называется MACHO 80.7443.1718 и находится на расстоянии в примерно 16 тысяч световых лет от Земли. Ее родная галактика – это Большое Магелланово Облако, которая является спутником Млечного Пути. Как показывают результаты исследования, это самая экстремальная звезда из всех ей подобных, которые известны ученым, пишет Metro.

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По словам авторов исследования, MACHO 80.7443.1718 является самой экстремальной "звездой c сердцебиением". Такое прозвище получили пульсирующие звезды, расположенные в тесно связанных двойных звездных системах. Период их изменения яркости во время пульсаций похож на ритм бьющего сердца на электрокардиограмме.

Из-за того, что две звезды расположены очень близко друг к другу, взаимная гравитация двух объектов притягивает их и создает приливные волны. Они могут изменять форму звезд из-за чего те становятся то ярче, то более тусклыми.

По словам авторов исследования, MACHO 80.7443.1718 является самой экстремальной "звездой c сердцебиением" Фото: Metro

По словам ученых, звезда MACHO 80.7443.1718 пульсирует в 200 раз чаще, а значит ее яркость изменяется больше, чем подобные ей "звезды с сердцебиением". Поэтому астрономы дали ей прозвище "звезда с разбитым сердцем". Ведь такой ритм выглядел бы на ЭКГ как показатель очень больших проблем.

Как показали наблюдения, такое экстремальное изменение яркости звезды связан ос появлением огромных волн на поверхности звездного гиганта. Эти волны появляются в результате близкого прохождения рядом с MACHO 80.7443.1718 ее более маленького компаньона. Гравитация этого "малыша" заставляет часть поверхности гиганта выпячиваться в космос и создается своеобразная выпуклость. Когда меньший компаньон удаляется от большой звезды, то эта выпуклость растягивается и ломается, в результате появляется волна.

Ученые сравнивают такие приливные волны с обычными земными волнами во время приливов. Но данные звездные волны имеют высоту в примерно 4,3 млн км и падают на поверхность звезды со скорость в 150 тысяч км/час. В результате падения выделяется огромное количество энергии. Ученые считают, что каждый такой удар производит столько энергии, которая могла бы разрушить всю Землю.

Астрономы выяснили, что эти приливные волны такие сильные, что могут менять форму более крупной звезды. Это может привести к тому, что звезда потеряет почти все свое вещество и в конечном итоге взорвется сверхновой.

Из почти 1000 обнаруженных на сегодняшний день "звезд с сердцебиением" примерно 20 также имеют большие колебания яркости. И таким образом они вскоре станут похожи на звезду MACHO 80.7443.1718. Ученые планируют начать поиск подобных звезд, чтобы еще лучше понять их свойства.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новый уникальный массивный объект. Это коричневый карлик, но он имеет самую маленькую орбиту из всех известных подобных объектов, а к тому же его масса в 80 раз больше массы Юпитера. Именно такие коричневые карлики, которые является чем-то средним между планетами-гигантами и обычными звездами, встречаются очень редко.