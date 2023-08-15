Новое открытие противоречит теориям гравитации Эйнштейна и Ньютона: что выяснили ученые

Возможно, мы совсем неправильно понимаем нашу Вселенную.

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Теория относительности Альберта Эйнштейна представляет собой важное дополнение к классической теории тяготения Исаака Ньютона. Сейчас эта теория является лучшим объяснением того, как происходит движение во Вселенной. Авторы исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, утверждают, что поведение некоторых двойных звезд, которые двигаются очень медленно, нельзя объяснить теориями гравитации Эйнштейна и Ньютона, в основе которых лежит наличие темной материи. Ученые считают, что это странное поведение можно объяснить с помощью альтернативной теории гравитации под названием модифицированная ньютоновская динамика, пишет Popular Mechanics.

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Еще в конце 17 века Исаак Ньютон представил свой теперь уже знаменитый закон всемирного тяготения. Согласно этой классической теории, все объекты притягиваются пропорционально своей массе, и это дало возможность лучше понять устройство Вселенной. Но Ньютон не мог объяснить много гравитационных явлений, который только в начале 20 века смог объяснить Альберт Эйнштейн в своей теории относительности.

Но авторы нового исследования обнаружили, что теории гравитации и Ньютона, и Эйнштейна не могут объяснить странное орбитальное движение удаленных друг от друга двойных звезд, также известных как "широкие двойные звезды".

Авторы нового исследования обнаружили, что теории гравитации и Ньютона, и Эйнштейна не могут объяснить странное орбитальное движение удаленных друг от друга двойных звезд Фото: Getty

Ученые провели анализ более 20 тысяч таких системе в радиусе 650 световых лет от Земли и обнаружили нечто странное. Когда звезды достигали очень низких орбитальных ускорений, то наблюдаемые ускорения были почти на 30-40 % выше, чем предсказывают модели Ньютона-Эйнштейна. Однако, если эти ускорения были высокими, то они соответствовали теориям. Что-то странное происходит именно во время этих сверхнизких ускорений.

Сейчас ученые считают, что на движение галактик и звезд во Вселенной влияет темная материя. Но ученые ничего не знают об этой материи и возможно именно она влияет на странное гравитационное взаимодействие между звездами.

Но авторы исследования считают, что эти гравитационные странности может объяснить другая теория — модифицированная ньютоновская динамика, которая не предполагает, что темная материя влияет на движение таких объектов.

По словам ученых, их новое открытие является прямым свидетельством нарушения стандартной модели гравитации при слабом ускорении.

Хотя новое исследование добавляет баллов в пользу модифицированной ньютоновской динамики, все же это пока только гипотеза, которая является альтернативным объяснением гравитации. Чтобы доказать, что известные теории Ньютона и Эйнштейна не совсем верные, нужно провести еще много наблюдений, прежде чем наше современное понимание гравитации и Вселенной вообще, может измениться.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили новую особенность у загадочных черных дыр. Согласно новому исследованию, черные дыры "предпочитают" иметь определенные массы перед столкновением.