Удлиняют глаза. Ученые рассказали, как экраны телефонов и компьютеров портят наше зрение

Время, проведенное перед монитором, влияет на мышцы и форму глаз человека, а также увеличивает риск развития заболеваний в будущем.

Related video

Сегодня наши глаза часто прикованы к светящимся экранам компьютеров, телефонов и телевизоров большую часть дня — будь то работа, учеба или отдых. Однако после нескольких часов экранного времени можно заметить боль вокруг глаз, а со временем наше зрение начинает ухудшаться, пишет Live Science.

Но как чрезмерное экранное время в действительности вредит нашим глазам? По словам зарегистрированного окулиста и доцента Университета Брэдфорда в Великобритании Нима Горбани Моджаррада, изначально мы рождаемся "дальнозоркими". Простыми словами, как правило, младенцы более четко видят удаленные объекты. По мере того как мы растем, наши глаза реагируют на визуальную среду и генетические сигналы, чтобы достичь идеального зрения.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако у людей с близорукостью, или миопией, глаза не могут остановить этот процесс адаптации, в результате они "продолжают расти в длину", все больше увеличивая расстояние между хрусталиком и светочувствительной стенкой в задней части глаза. Когда мы долгое время проводим за экраном, это становится фактором, способным вызвать это вредное изменение.

По сути, когда мы фокусируемся на объекте в непосредственной близости, цилиарные мышцы глаза, которые регулируют форму хрусталика, сокращаются — это придает хрусталику более сферическую форму. Ученые считают, что чрезмерное использование этих мышц может привести к их утолщению, а это ослабляет способность глаза расслаблять хрусталик обратно в сплющенную форму.

Моджаррад отмечает, что это в свою очередь повлечет удлинение глазного яблока, что вызовет необратимые изменения в его структуре и способности фокусировать свет на сетчатке. При взгляде на удаленные объекты "вытянутыми глазами" точка фокусировки человека оказывается "перед" сетчаткой, в результате чего объекты кажутся размытыми

Исследователи отмечают, что когда мы используем различные гаджеты, их экраны, как правило, находятся в непосредственной близости от нашего лица. Поэтому, как считают ученые, чрезмерное экранное время может способствовать развитию близорукости.

В то же время ученые отмечают, что использование экранов может оказаться еще более губительным для детского зрения, так как их глаза попросту еще полностью не развились. Ранее ученые провели метаанализ более 3 000 исследований, который обнаружил значительную связь между временем, проведенным за экраном, и близорукостью у молодых людей.

По словам Горбани Моджаррад, существует целый ряд факторов, которые также могут повлиять на риск развития близорукости, в том числе:

нехватка времени на открытом воздухе;

частая работа с крупными планами;

генетика человека.

Более ранее исследование также показало, что проблема близорукости может усугубиться в ближайшие годы. Есть вероятность, что уже к середине столетия половина населения мира будет страдать близорукостью, а это состояние станет основной причиной необратимой слепоты в мире.

Чтобы предотвратить развитие близорукости, Горбани Моджаррад советует ограничить время пребывания у мониторов, а также количество работы с крупными планами. В то же время пребывания на открытом воздухе стоит увеличить.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились возвращать зрение тем, кто не мог видеть с самого детства.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.