Липкая, неприятная, но полезная. Ученые рассказали, откуда берется ушная сера и зачем она нужна

Исследователи предупреждают, что вместо того, чтобы всячески пытаться избавиться от нее, людям следовало бы оставить ее в покое.

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Те, кто использует наушники, беруши или слуховые аппараты, сталкивались со знакомым, хотя и не самым приятным зрелищем: ушной серой. Может показаться, что она только и делает, что загрязняет уши и вызывает дискомфорт, а в самых тяжелых случаях даже мешает слышать, но это не совсем так, пишет Live Science.

Как бы мы не считали, наука говорит нам, что грязь, которую мы вытираем со своих наушников, на самом деле важна для здоровья наших ушей. Более того, пытаясь извлечь ее, мы можем невольно себе навредить.

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Ушная сера состоит из мертвых клеток кожи, а также выделений из сальных и потовых желез уха. Клетки кожи в наружном слуховом проходе в действительности берут свое начало в центре барабанной перепонки, а затем перемещаются к входу в ухо. Тут они сталкиваются со смесью масел, также известных как кожное сало, которая увлажняет кожу. Простыми словами, кожный жир смешивается с выделениями потовых желез и омертвевшими клетками кожи, образуя серу.

По словам профессора аудиологии Манчестерского университета в Великобритании Кевина Мунро, цель серы в ушном канале — смазывать кожу в ушном канале, чтобы улавливать грязь и пыль, как это делает слизь в носу. Кроме того, сальные и потовые железы выделяют антимикробные белки, которые защищают наши уши от бактериальных и грибковых инфекций.

Предыдущие лабораторные исследования уже показали, что ушная сера препятствует росту распространенных ушных патогенов, например:

грибок Candida albicans;

бактерия Pseudomonas aeruginosa;

бактерия Staphylococcus aureus.

Предполагается, что этот "защитный барьер" связан со слегка кислой природой ушной серы и содержащимися в ней иммунными белками, в том числе и антителами, которые крепятся к чужеродным захватчикам и разрушают их.

По словам отоларинголога и доцента Университета Дзюнтендо в Японии Сатоси Хара, учитывая полезность ушной серы, людям стоило бы оставить ее в покое и не пытаться удалять самостоятельно, если это не приносит дискомфорта. Если дискомфорт или боли все же появляются, в таком случае следует обратиться за медицинской помощью — врачи смогут помочь устранить закупорку, боль или проблемы со слухом.

Мунро отмечает, что неприятное накопление ушной серы в действительности чаще всего встречается у людей старше 60 лет, так как с возрастом сера мигрирует медленнее, а вырабатывается в большем количестве. Кроме того, на выделение серы также влияет ношение наушников и слуховых аппаратов, которые мешают естественному выходу ушной серы.

Медики также отмечают, что людям не стоит самостоятельно удалять ушную серу с помощью ватных тампонов — таким образом вы лишь проталкиваете серу дальше в ухо, а в худшем случае можете повредить барабанную перепонку.

Ранее Фокус писал о том, что ученые с помощью генной терапии смогли обратить вспять потерю слуха.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.