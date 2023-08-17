Необычная операция. Хирурги напечатали нос на 3D-принтере и прикрепили его к руке пациентки (фото)

Жительнице Франции, которая потеряла часть лица из-за рака, сделали редкую трансплантацию носа.

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Почти 10 лет пациентка, пережившая рак, не выходила из дома, потому как у нее было изуродовано лицо. Но французские хирурги смогли провести уникальную операцию по трансплантации носа, пишет ScienceAlert.

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Специально для восстановления обычного вида лица ученые из Института рака Университета Тулузы, Франции, изготовили нос с помощью 3D-печати. Но кровеносные сосуды слишком маленькие, чтобы их можно было вплести в напечатанную структуру. Чтобы обеспечить кровоснабжение нового носа, хирурги прикрепили его к предплечью.

Два месяца пациентка жила с прикрепленным к руке искусственным носом, после чего хирурги провели шестичасовую операцию по пересадке этого органа на лицо. В ходе операции они аккуратно соединяли кровеносные сосуды с общим кровотоком, чтобы восстановит прерванное кровоснабжение.

После операции пациентка провела еще 9 дней в больнице под наблюдением врачей и еще 3 недели принимала антибиотики. В результате обследования хирурги из Университета Тулузы заявили, что пациентка чувствует себя очень хорошо.

Жительнице Франции, которая потеряла часть лица из-за рака, сделали редкую трансплантацию носа Фото: ScienceAlert

Эту операцию провели еще в конце 2022 года и на тот момент сама пациентка заявила, что она потрясена результатом и наконец-то сможет выйти из дома после почти 10 лет затворничества.Один из хирургов решился на создание нового носа с помощью 3D-печати после общения со своим коллегой из Бельгии, который занимался тестированием биосинтетических имплантатов.

Точная копия носа была напечатана с использованием гидроксиапатита, природного минерала, который помогает формировать зубы и кости. Затем с тела пациентки взяли кожу и хрящи, которые использовались для создания деталей основы носа. Ну, а кровеносные сосуды на предплечье позволили новому органу стать похожим на обычный нос. Ученые сообщали, что после операции пациентка стала чувствовать запахи даже лучше, чем раньше.

Хирурги во Франции теперь надеются использовать революционную технику для улучшения имплантации других частей тела в будущем.

Фокус уже писал о том, что ученые смогли успешно пересадить модифицированные почки человеку. Сделав смелый скачок на пути к преодолению острой нехватки человеческих донорских почек ученые достигли важной вехи в ксенотрансплантации, успешно пересадив генетически модифицированные свиные почки пациенту с мертвым мозгом.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.