Неожиданный союзник в борьбе с гриппом. Назван овощ, который поможет победить болезнь

Исследователи обнаружили, что этот продукт создает "барьер" в легких и может помочь в лечении насморка, гриппа и других респираторных заболеваний.

Related video

Не секрет, что питание чрезвычайно важно для поддержания нашего организма в тонусе, а потому столь важно питаться правильно. В новом исследовании ученые обнаружили неожиданную пользу определенных овощей, которые в действительности могут помочь справиться с простудой, гриппом и другими респираторными заболеваниями, пишет Daily Mail.

По словам соавтора исследования, иммунолога доктора Андреаса Вака из Института Фрэнсиса Крика, когда люди больны, они с меньшей вероятностью будут соблюдать здоровую диеты. В результате они не потребляют молекулы из овощей, которые буквально заставляют нашу иммунную систему работать.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты исследования показывают, что крестоцветные овощи, такие как брокколи, белокочанная и брюссельская капуста, содержат молекулу, создающую "барьер" в легких. Ученые полагают, что это может помочь организму в борьбе с гриппом, простудой и другими респираторными инфекциями.

По словам Вака, овощи семейства крестоцветных необходимо включать в своей рацион независимо от болезни, однако еще куда важнее продолжать есть их, когда вы больны.

В новом исследовании ученые изучили белок, называемый арилуглеводородным рецептором (AHR). Результаты свидетельствуют о том, что природные молекулы, содержащиеся в крестоцветных овощах, могут активировать его, что запустит внутреннюю цепную реакцию.

Отметим, что влияние AHR на иммунные клетки уже хорошо изучено, однако новое исследование также показало, что он играет важную роль в эндотелиальных клетках, выстилающих кровеносные сосуды в легких. Наши легкие имеют защитный барьер, состоящий из двух слоев: эндотелиальных и эпителиальных клеток. Оба они позволяют кислороду проникать внутрь, однако сдерживают загрязнение, вирусы и бактерии.

В ходе исследования ученые провели ряд лабораторных тестов на мышах и обнаружили, что AHR играет важную роль в поддержании этого защитного барьера. Например, у мышей с гриппом была обнаружена кровь в воздушных пространствах между легкими — она просочилась через поврежденный барьер. Однако ученые заметили, что AHR, по-видимому, способен восстанавливать барьер, так как крови было значительно меньше, когда AHR был "сверхактивирован".

Результаты исследования свидетельствуют о том, что мыши с повышенной активностью AHR не теряли столько веса во время гриппа. Более того, грызуны лучше справлялись с бактериальной инфекцией, полученной вместе с вирусом гриппа.

По словам эксперта по инфекциям и иммунологии Лондонского университета королевы Марии, которая не участвовала в исследовании, доктора Клэр Брук, результаты нового исследования выглядят впечатляюще, так как ученым фактически удалось открыть новый способ поддержания и восстановления защитного барьера в легких.

Исследователи полагают, что в дальнейшем эти данные можно использовать для защиты легких во время заболевания гриппом и другими респираторными заболеваниями. Причем существует вероятность, что этого эффекта можно будет достичь лишь с помощью диеты. Впрочем, это еще предстоит проверить в клинических испытаниях на людях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что нашли ахиллесову пяту гриппа.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.