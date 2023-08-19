Самое древнее захоронение неолита: археологи заново датировали останки девушки из испанской пещеры

Останки 13-летней девочки отодвинули погребальные ритуалы эпохи неолита примерно на 1 000 лет назад.

Related video

На просторах Пиренейского полуострова в пещере, расположенной на севере Испании, обнаружено древнее захоронение возрастом более 7 000 лет, что делает найденные останки одними из самых древних, когда-либо найденных в этой местности, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впервые пещера Галерия-дель-Силекс (Galería del Sílex), которая относится к археологическому комплексу Сьерра-де-Атапуэрка, привлекла к себе внимание в 1972 году. Сначала ее отнесли к бронзовому веку, но наличие шести неолитических глиняных сосудов, расположенных рядом с элементами человеческого скелета в одном из углублений, побудили к пересмотру возраста находок.

Процесс радиоуглеродного датирования, примененный к четырем различным костям, связанным с тремя отдельными лицами, показал, что пещеру использовали для захоронений в течение 3 000 лет. Самым старым из останков, принадлежащих молодой девушке (І-5) в возрасте 13-14 лет, уже более 7 000 лет. Последнее захоронение произошло около 3450 лет назад.

В исследовании отмечается: "Кроме того, шесть керамических сосудов, поднятых из глубин Симы А и принадлежащих к раннему неолиту, совместимы с датой, которую мы получаем для I-5. Поэтому есть основания полагать, что вышеупомянутые фрагменты сосудов намеренно поместили в Симу А вместе с частичными останками I-5".

Вероятно, эту пещеру использовали от раннего неолита до бронзового века. Самым необычным является то, что древнейшие скелеты, найденные на этом месте — девушки-подростка I-5 — предшествуют зарождению неолитических погребальных традиций в Иберии примерно на 1 000 лет.

Несмотря на научную дискуссию относительно назначения пещеры, авторы исследования приводят убедительные доказательства, подтверждающие ее роль как захоронения.

"Человеческие останки из Галерия-дель-Силекс найдены не в бытовом контексте человеческого пребывания в пещере, а в двух ямах (simas), расположенных на расстоянии более трехсот метров от древнего входа, — объясняют они. — Это позволяет предположить, что Галерия-дель-Силекс могла быть зоной, зарезервированной для захоронения умерших людей в период раннего неолита".

Важной точкой отсчета становится то, что авторы сравнивают эту находку с двумя другими неолитическими памятниками региона — Эль Порталон и Эль Мирадор. Первая из них служила жилым анклавом, тогда как вторую использовали для животноводства. Такие открытия позволяют по-новому взглянуть на пространственную динамику, характерную для поселений каменного века.

Ученые отмечают, что их исследование "освещает особое сочетание функций в Сьерра-де-Атапуэрка в эпоху раннего неолита, где различные пещеры предназначены для выполнения специализированных функций: жилья в Эль Порталон, содержание скота в Эль Мирадор и захоронения в Галерия-дель-Силекс".

Ранее Фокус писал, как на самом деле выглядел древний человек Этци. Оказывается, предыдущие предположения ошибочны из-за загрязнения современной ДНК человека.