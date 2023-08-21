Рожденные водой. Ученые рассказали, могут ли дожди тропического шторма вызвать землетрясения
Исследователи провели ряд анализов, чтобы понять, как проливные дожди могут влиять на сейсмическую активность.
На прошлой неделе Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,1 в 7 километрах к юго-востоку от Охай, штат Калифорния. Любопытно, что это сообщение появилось во время того, как тропический шторм Хилари перемещался по региону, вызывая сильные проливные дожди, пишет Forbes.
В новой статье доктор Маралл Шепард, ведущий международный эксперт в области погоды и климата, директор Программы атмосферных наук Университета Джорджии пролил свет на то, могут ли эти два события быть связан между собой.
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По словам ученого, в 2006 году исследование под названием "Доказательства землетрясений, вызванных дождями", обнаружило, что сейсмическая активность тесно связана с изменениями давления из-за распространения дождевой воды. В ходе исследования ученые сосредоточились на попадании дождевой воды в открытие трещины и осаждение ее в ограниченное количество открытых трещин. Считается, что эти процессы приводят к гидравлическим изменениям, которые могут быть связаны с землетрясениями.
Геологическая служба США также высказалась по этому поводу. В официальном сообщении говорится, что связь между осадками и сейсмической опасностью маловероятна. Дело в том, что дождевая вода не способна легко просачиваться на несколько километров в недра Земли, где происходит большинство землетрясений. Однако периоды сильных осадков или засухи в действительности могут косвенно влиять на сейсмоопасные разломы. Исследователи полагают, что они могут вызвать изменения напряжений на разломах, а следовательно и норм сейсмичности.
На эту тему также высказались и исследователи из Университета Стоуни-Брук. Они использовали компьютерные модели и продемонстрировали, что годовые колебания нагрузки на разломы Калифорнии в действительности больше в годы необычно обильных осадков или засухи. Отметим, что данное исследование 2021 года было сосредоточено исключительно на Калифорнии, однако другое исследование того же года обнаружило связь между осадками и землетрясениями в Китае.
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