Разрушители мифов и пиратское зрение. Для чего же на самом деле когда-то носили повязки на глаза

Пиратство, тема, изобилующая интересными стереотипами, предлагает увлекательный ряд заблуждений. Среди них — непонятная традиция закапывать сокровища, а также представление о том, что пираты разговаривали, как английские фермеры.

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Знаковым тропом популярной культуры, наряду с крючкорукими злодеями и попугаями-друзьями, является распространенное предположение, что пираты носили повязки на глазах. Углубление в это своеобразное изображение вызывает вопрос: была ли среди пиратов чрезвычайная распространенность травм глаз, пишет IFLScience.

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Одна из необоснованных теорий утверждает, что повязки на глазах вообще не связаны с травмами глаз; вместо этого они имели целью улучшить зрение пиратов во время боя. Согласно этой теории, во время абордажа вражеских кораблей и спуска на глубину, переход от солнечного света к темноте занимал драгоценное время для адаптации глаз.

Гениальная идея заключалась в том, чтобы носить повязку на глаз, которая гарантировала, что один глаз будет оставаться настроенным на солнечный свет вверху, в то время как другой адаптируется к тусклым условиям внизу. Достаточно было просто снять повязку при входе на нижнюю палубу, чтобы сразу же прозреть.

И наоборот, альтернативная версия предполагает, что пираты могли надевать повязку под палубой — возможно, в ночные часы, — а на палубе купаться при свете свечей. Это приспособление облегчило бы им переход к ночному видению, если бы им пришлось снова подняться на палубу, будь то для битвы или для других морских преследований.

Заметное исследование этой концепции произошло в эпизоде "Разрушителей мифов" 2007 года, посвященном пиратству. В этом выпуске участница программы Кари обратилась за советом к офтальмологу, который провел эксперимент.

Глаза Кари прошли тест на способность видеть ночью. На один глаз попадал яркий свет, а другой закрывала повязка. Как и ожидалось, глаз, защищенный повязкой, быстро адаптировался к темноте, что позволило ей воспринимать окружающую среду гораздо быстрее, чем глаз, находившийся под воздействием яркого света.

Разрушители мифов признали миф правдоподобным, однако это признание не является окончательным подтверждением исторического применения. Историк доктор Ребекка Саймон подробно остановилась на этом вопросе: "Нет никаких доказательств того, что пираты носили повязки на глазах. Нет никаких изображений, ксилографий или каких-либо упоминаний о них в первоисточниках 17-го и 18-го веков".

Более вероятное объяснение указывает на предположение, что повязки на глазах, так же как и акценты, являются скорее выдумкой, чем исторической достоверностью.

Доктор Саймон добавила: "Эти мифы в значительной степени происходят из романа Роберта Луиса Стивенсона "Остров сокровищ". Его антагонист, Длинный Джон Сильвер, послужил моделью для многих других пиратов поп-культуры, таких как Джек Воробей".

Современное представление о ярко одетых пиратах берет свое начало из этих ранних описаний, хотя на самом деле пираты одевались гораздо прозаичнее.

"Пираты, как правило, одевались так же, как и современные им моряки, хотя их наряды могли быть лучше из-за их склонности к присвоению одежды с захваченных кораблей, — пояснила Саймон, — Пиратские капитаны и командиры часто носили изысканную одежду, чтобы продемонстрировать свои победы в битвах".

Ранее Фокус писал о пирате, который держал в страхе всю Европу.