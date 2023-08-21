Загадка бронзового века: кому принадлежат останки Человека из Гристорпа (фото)

10 июля 1834 года Уильям Бесвик начал раскопки на своем земельном участке в Гристорпе, Англия. Его усилия принесли удивительное открытие: под слоями почвы Бесвик раскопал дубовый гроб, внутри которого обнаружили останки человека бронзового века.

Related video

На открытии Уильяма Бесвика присутствовали члены Философского общества Скарборо, в которое входили ученые, включая врачей и интеллектуалов той эпохи. Осознавая хрупкость скелета Человека из Гристорпа, исследователи решили законсервировать и укрепить останки, пишет Ancient Origins.

Фрагменты скелета поместили в большой сосуд и подвергли восьмичасовому кипячению в клею. Это вмешательство является причиной нетронутого сохранения останков Человека из Гристорпа, но одновременно эта тщательная консервация помешала дальнейшим научным исследованиям, сделав изъятие ДНК или коллагена для датировки недостижимым подвигом.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Человека из Гристорпа и похороненные вместе с ним вещи передали Философскому обществу Скарборо, где они нашли свое место на территории музея "Ротонда", расположенного в Скарборо. Отчет об этом открытии тщательно задокументировал Уильям Кроуфорд Уильямсон, потомок первого куратора музея Джона Уильямсона. Этот отчет содержал тщательные изображения черепа и могильных атрибутов, объяснения, касающиеся протокола консервации, а также специфических размеров гроба.

Со временем появилось множество важных открытий, касающихся Человека из Гристорпа. Среди самых заметных его признаков — высокий рост, достигавший примерно 1,8 метра, что является значительной аномалией для бронзового века. Эта физическая аномалия служит индикатором его благоприятного режима питания, что, возможно, отражает относительно зажиточное существование.

Эта заметная физическая черта, со своей стороны, открывает путь к археологическим выводам, которые позволяют предположить, что Человек из Гристорпа, возможно, занимал видное место в общественной иерархии. Вещи, погребенные рядом с ним, дают дополнительные основания для выводов в этом направлении. Перед тем, как попасть в дубовый саркофаг, останки были завернуты в кожаный плащ, фрагменты которого сохранились до наших дней. Другие компоненты погребального инвентаря включали бронзовый кинжал, кремневые орудия труда, плетеный сосуд со следами остатков пищи и сосуд из коры, в котором, как свидетельствуют современные исследования, когда-то хранилось молоко.

Бронзовый кинжал, однако, является ключевым артефактом, который дает возможность точнее установить хронологию существования Человека из Гристорпа. Его композитная структура, состоящая из материалов, происходящих из отдаленных районов юго-западной Ирландии и юго-западной Англии, проливает свет на древние торговые пути, пролегавшие через Британские острова.

Реконструкция лица Человека из Гристорпа Фото: Scarborough Museum's Trust

Современные методы исследования дополнительно установили, что Человек из Гристорпа, вероятно, был воином. Этот вывод следует из заметного присутствия многочисленных, заживших переломов на его скелете.

Издание "Человек из Гристорпа: Жизнь и смерть в бронзовом веке", авторами которой являются Найджел Д. Мелтон, Джанет Монтгомери и Кристофер Кнусел, освещает результаты научных исследований, проведенных в Брэдфордском университете. В работе освещается обнаружение незлокачественной опухоли головного мозга в останках, что потенциально могло быть причиной его смерти. Эти открытия освещают аспекты, касающиеся его общественного положения и межрегиональных связей.

Используя изотопный анализ, метод, основанный на радиоактивном распаде определенных элементов, тщательное исследование его зубной эмали позволяет предположить, что Человек из Гристорпа, вероятно, происходит из Скарборо.

С помощью широкого набора исследований и оценок создана трехмерная копия его лица. Современные компьютерные методики продвинули это дело еще на шаг вперед, предоставив виртуальному образу Человека из Гристорпа возможность артикулировать. Поэтому посетители музея "Ротонда" могут не только визуально увидеть его лицо во время земного пребывания, но и услышать его голос — правда, на современном английском языке, а не на протокельтском диалекте, которым он, возможно, пользовался.

Ранее Фокус писал о том, как на самом деле выглядел древний человек Этци.