Клин клином вышибается. Назван эффективный способ, который поможет охладиться в жару

Исследователи рассказали, может ли горячее питье в действительности помочь охладиться и в каких случаях это может сработать.

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Это может показаться нелогичным — в невыносимо знойный день, последнее о чем вам хочется думать, это дымящаяся чашка чая. Когда температура за окном повышается, многие из нас потянутся к ледяным напиткам, чтобы остыть. Однако есть люди, которые идут ставить чайник, и нечто в этом есть, пишет Live Science.

Например, в Бангладеш, Индии, Японии и Саудовской Аравии в самый жаркий день местные предпочитают выпить горячий чай, а не холодный напиток. Более того, в традиционной китайской медицине считается, что определенные чаи обладают охлаждающими свойствами, даже если вы употребляете их горячими. Но могут ли горячие напитки в действительности помочь остудиться в жаркий день?

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По словам профессора фармакологии Королевского колледжа Лондона, изучающего терморегуляцию, Питера МакНотона горячие напитки в действительности могут охладить человека. Это кажется абсурдом, но горячее питье в действительности снижает температуру. Дело в том, что от напитка с температурой выше температуры вашего тела изначально действительно становится жарче. Однако люди, как и любые другие теплокровные животные, постоянно приспосабливаются к поддерживанию постоянной внутренней температуры. В результате горячие напитки активируют в наших нервах рецептор (TRPV1), сообщающий телу, что ему необходимо остыть — в ответ мы потеем. К слову, по такому же принципу работает и острый перец чили.

Пот, скапливающийся на коже, может быть весьма неприятным, однако он испаряется, унося с собой тепло. Фактически жизнь человека зависит от потоотделения — именно оно позволяет выжить при самых высоких температурах, по крайней мере в сухую жару. Увы, при более высокой влажности пот попросту менее эффективен. Дело в том, что воздух насыщен водяным паром и уже не способен поглощать столько же паров с кожи — именно поэтому при высокой влажности выживаемая температура намного ниже.

Например, исследование 2012 года показало, что мы действительно можем охладиться в целом, по крайней мере временно, когда пот полностью испаряется. В этом исследовании ученые изучили велосипедистов, которые двигались достаточно быстро, чтобы создать собственный ветерок в климате без влажности, то есть идеальные условия для испарения пота.

При этом прохладные напитки снижают температуру тела, однако затем сигнализируют нашему мозгу о необходимости уменьшения потоотделения, чтобы вернуть температуру тела к исходному уровню. В то же время исследование 2018 года предполагает, что при меньшем ветре, большей влажности и других препятствиях, например, спецодежда у пожарных, лучшим способом охладиться будет дробленый лед. По словам Макнотона, это действительно может сработать.

Профессор отмечает, что еще одним не менее важным моментом является то, что горячий напиток в первую очередь поддерживает достаточное количество жидкости в нашем организме, то есть мы можем потеть. В этом случае не важно какую воду вы пьете, холодную, горячую или комнатной температуры, важно потреблять необходимое количество жидкости.

Ранее Фокус писал о том, что как жара меняет наше поведение.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.