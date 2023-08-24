Угроза полного исчезновения. Назван вид, который может быть стерт с лица Земли из-за потепления

Весьма логичными жертвами могли бы показаться белые медведи, страдающие от недостатка морского льда, однако под угрозой исчезновения оказались обитатели Африки.

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Десятилетиями ученые предупреждали, что планета неминуемо столкнется с последствиями деятельности человека, и похоже этот день настал. Июль 2023 года уже стал самым жарким за всю историю человечества, однако исследователи предупреждают, что это лишь начало климатического кризиса, с которым нам предстоит столкнуться, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые из Лондонского зоологического общества (ZSL) сосредоточились на изучении того, как климатические изменения, в частности повышение глобальной температуры, повлияют на жизнь определенных видов. Как правило, последствия жары ассоциируются с такими видами, как белые медведи, которые зависят от морского льда и страдают от его потери. Однако результаты исследования кажутся весьма непредсказуемыми — перед угрозой исчезновения оказалась популяция африканских диких собак, обитающих в Кении.

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Авторы исследования полагают, что повышение глобальной температуры на 3°C приведет к коллапсу популяции диких собак — фактически представители этого вида могут полностью исчезнуть уже к концу столетия. В ходе исследования ученые наблюдали за популяцией африканских диких собак в Кении в течение 16 лет.

Далее они использовали информацию о выживании и размножении, а затем объединили ее в одну популяционную модель, позволяющую предсказать, что может случиться с популяцией, если глобальная температура Земли продолжит повышаться.

Авторы исследования обнаружили, что переломным моментом для этой популяции станет повышение глобальной температуры на 3°C. Отметим, что другие исследования показывают, что подобный сценарий вполне реален и может произойти уже до 2100 года. В результате это ставит популяцию диких африканских собак под угрозу полного исчезновения уже к 2070 году.

По словам соавтора исследования, доктора Даниэллы Рабайотти, коллапс популяции, по-видимому, будет чрезвычайно быстрым. Предполагается, что изначально численность стаи будет казаться относительно стабильной, однако потепление всего на 1°C уже к 2070 году приведет к сокращению численности взрослых особей в популяции на 40%. Если планета достигнет среднего глобального потепления в 3°C, этот вид попросту окажется под угрозой полного исчезновения.

Исследователи отмечают, что повышение температуры ограничивает возможности охоты диких африканских собак, а также повышает риск заражения болезнями. Кроме того, из-за жары, количество щенков, которые смогут дожить до взрослой жизни, будет недостаточно, чтобы восполнить потери популяции.

Отметим, что в исследовании ученые рассматривали популяцию в Кении, однако отчеты предполагают, что повышение температуры аналогичным образом отразится на популяциях в Ботсване и Зимбабве. Рабайотти также добавила, что африканские дикие собаки являются лишь одним из видов, которые мы можем потерять, если не сможем остановить глобальное потепление планеты.

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