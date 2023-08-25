Археологический клад. На севере Италии обнаружен массивный храм Капитолий І века (фото)

Под тихими просторами Сарсины, североитальянского городка, команда археологов обнаружила большой храм Капитолий, сооружение, построенное римлянами в 1 веке до нашей эры.

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Состояние храма, которое характеризуется отличной сохранностью, дополняется брусчаткой из песчаника вокруг. Примечательно, что этот храм связан с культовым сооружением, которое процветало в римскую эпоху. Архитектурная конфигурация храма отличается своей четырехугольной и треугольной формой. Горизонтальные слои блоков песчаника, составляющих его фундамент, идентифицируются как подиум, который должен был бы поддерживать стены античного культового сооружения, пишет Ancient Origins.

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Недавнее открытие храма Капитолий назвал "археологическим сокровищем" министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано. Санджулиано отметил потенциальное значение этой находки, ссылаясь на ее способность осветить историческую траекторию и эволюцию определенного географического региона. Он также отметил, что эта находка имеет важное значение для развития исторических и археологических исследований.

Итальянское министерство культуры, после обнародования этой выдающейся находки, рассказало о своих раскопках, обнаружив остатки, вероятнее всего, подиума Капитолия, украшенного мраморными плитами. Кроме того, обнаружена дренажная система, а также доказательства, указывающие на более раннее поселение Умбро, датируемое 4 веком до нашей эры.

Храм Капитолия соответствует типологии итальянского храма, которая находит значительное подтверждение на полуострове. Его сохранившаяся высота достигает 2,85 метра.

Руины были частью храма, посвященного Капитолийской триаде божеств: Юпитеру, Юпитеру и Минерве Фото: Ministero della cultura

Исследователи считают эту архитектурную реликвию Капитолием, храмом, посвященным Капитолийской триаде божеств — Юпитеру, Юноне и Минерве. Храмы Капитолия, появившиеся в эпоху Августа и Юлиев-Клавдиев, обычно строили в местах, имевших первостепенное значение для ранней Римской империи, в частности Рим, Помпеи, Остия Антика и другие.

Запланированные на 23 и 24 сентября 2023 года Дни европейского наследия официально представят это знаменательное открытие общественности, проливая свет на сочетание римских и средневековых влияний в Сарсине.

В Сарсине, Италия, раскопали храм Капитолий Фото: Ministero della cultura

Рядом с храмом Капитолий стоят сооружения эпохи высокого средневековья, создавая захватывающее сочетание исторических эпох. Сарсина, известная как родина выдающегося драматурга Плавта (ок. 254-184 гг. до н. э.), прославившегося своими комедиями, считающимися одними из древнейших завершенных произведений латинской литературы, олицетворяет смешение античной и средневековой эпох.

Историческое повествование города уходит своими корнями в поселение умбров, итальянского народа, покоренного римлянами в 3 веке до нашей эры. После завоевания Сарсина стала центром пастушьего региона.

В современном городе сохранилось несколько остатков римской эпохи — общественные бани, остатки различных храмов, городские укрепления, а также множество археологических находок, среди которых амфоры, керамика, столбы и бронзовые артефакты.

Расположенная среди живописных ландшафтов региона Эмилия-Романья в Италии, Сарсина манит туристов и путешественников своим увлекательным сочетанием истории и культуры, а также кулинарными шедеврами.

Ранее Фокус писал о необычном храме, который археологи обнаружили в Болгарии.